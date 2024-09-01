Гиргенсонс не сможет помочь сборной Латвии в матче против Франции

В последнем матче квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо сборной Латвии предстоит встреча с французами.

Игра начнется в "Арена Рига" в 17:00 и будет транслироваться на телеканале TV6. Перед этим в 13 часов сыграют Украина и Словения.

В четверг Латвия со счетом 4:2 обыграла Словению, а в пятницу - 5:1 обыграла Украину. Франция же разгромила Украину 7:2, а Словению - 5:1.

В ходе подготовки к турниру сборная Латвии в Риге в проверочных матчах сначала 2:3 обыграла сборную Дании, а затем взяла реванш и победила со счетом 5:3.

Франция провела две проверочные игры против Норвегии - сначала сборная со счетом 2:3 уступила в овертайме, а во втором матче была разгромлена 0:9.

Латвия на квалификационный турнир заявила трех вратарей, восемь защитников и 14 нападающих. Изначально в заявке оставляли место для вратаря, и в четверг в состав был включен Эрик Витолс.

По личным причинам сборной в квалификационном турнире не могут помочь игроки НХЛ Теодор Блюгер и Элвис Мерзликин, а также Карлис Чуксте.

Путевку на Олимпиаду 2026 года завоюет только команда - победительница турнира.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!