Пожар повышенной опасности в Тукумсе: горит большая куча мусора

Пожарные работают на месте происшествия, чтобы потушить этот пожар повышенной опасности.

В службе сообщили, что на месте происшествия работают четыре автоцистерны и автолестница. Привлечена и тракторная техника предприятия.

Пожар начался на территории предприятия по обслуживанию отходов.

Исполнительный директор самоуправления Тукумского края Ивар Лиепиньш указал в Facebook, что пожар возник на территории предприятия по обслуживанию отходов Piejūra на тукумской сортировочной площадке. Горит куча крупногабаритного бытового мусора, в 12 часов пожар был локализован. В настоящее время происходит тление и небольшие локальные возгорания, которые будут продолжаться до тех пор, пока вся куча отходов не будет перегружена механическим способом.

Он также сообщил, что в результате пожара пострадавших нет, как нет и другого материального ущерба, за исключением кучи мусора, большую часть которого теперь нельзя будет рассортировать и передать на повторную переработку, а придется отправить на полигон.

Лиепиньш указал, что в понедельник, 2 сентября, отвеnственные муниципальные службы и предприятия встретятся, чтобы обсудить сложившуюся ситуация. Кроме того, Государственная служба среды и Государственная полиция проведут процессуальные действия для выяснения обстоятельств.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!