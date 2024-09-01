В воскресенье, 1 сентября, сборная Латвии по хоккею в третьем матче квалификационного турнира Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо одержала победу над Францией - и таким образом прошла на Олимпиаду.
Сборная Латвии по хоккею прошла на Олимпийские игры 2026 года
Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийских хоккеистов со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).
Французская команда открыла счет матча, забросив шайбу уже на 21-й секунде. Но потом Латвия уверенно обыграла своих соперников, в том числе реализовав первое же большинство. И только в самом конце матча Латвия пропустила во второй раз.
За сборную Латвии голы забили: Эдуард Тралмакс, Роберт Букартс, Родриго Аболс, Мартиньш Дзеркалс, Кристиан Рубинс.
Шайбы в составе сборной Франции закинули Шарль Бертран и Стефан да Коста.
Видео: Вторая шайба сборной Латвии
Отметим, что сборной Латвии не смог в этом матче из-за травмы помочь нападающий Земгус Гиргенсонс.
Сборная Латвии по хоккею начала отбор на Олимпийские игры с победы над Словенией (4:2), а позже победила Украину со счетом (5:1).
Последний раз сборная Латвии по хоккею участвовала на Олимпийских играх в 2022 году, но заняла последнее место в группе, проиграв сборным Швеции, Финляндии и Словакии.
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