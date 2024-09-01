Сборная Латвии по хоккею прошла на Олимпийские игры 2026 года

Матч прошёл в "Арена Рига" и завершился победой латвийских хоккеистов со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1).

Французская команда открыла счет матча, забросив шайбу уже на 21-й секунде. Но потом Латвия уверенно обыграла своих соперников, в том числе реализовав первое же большинство. И только в самом конце матча Латвия пропустила во второй раз.

За сборную Латвии голы забили: Эдуард Тралмакс, Роберт Букартс, Родриго Аболс, Мартиньш Дзеркалс, Кристиан Рубинс.

Шайбы в составе сборной Франции закинули Шарль Бертран и Стефан да Коста.

Видео: Вторая шайба сборной Латвии

Отметим, что сборной Латвии не смог в этом матче из-за травмы помочь нападающий Земгус Гиргенсонс.

Сборная Латвии по хоккею начала отбор на Олимпийские игры с победы над Словенией (4:2), а позже победила Украину со счетом (5:1).

Последний раз сборная Латвии по хоккею участвовала на Олимпийских играх в 2022 году, но заняла последнее место в группе, проиграв сборным Швеции, Финляндии и Словакии.

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