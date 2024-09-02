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В День знаний местами пройдут дожди

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День знаний 2024 в Риге
День знаний 2024 в Риге Фото: Justs Kravalis / TVNET GRUPA

В понедельник, 2 сентября, в восточной части Латвии пройдут кратковременные дожди и возможны грозы, а утром небольшие дождевые облака ожидаются и в Курземе, прогнозируют синоптики.

В западной части страны день будет довольно солнечным, на востоке ожидается больше облаков. Будет дуть легкий ветерок.

Температура воздуха поднимется до +19...+24 градусов.

В Риге осадков не ожидается, а солнце будет лишь изредка заслоняться облаками. Будет дуть слабый ветер переменного направления. Температура воздуха достигнет +22 градусов.

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