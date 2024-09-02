Совладелец Pizza Lulu женился и заключил брачный контракт

Как выяснил журнал, согласно брачному контракту все имущество, принадлежавшее каждому из супругов до брака, считается отдельной собственностью каждого из супругов.

Аналогично любое имущество, приобретенное супругами во время брака, будет считаться отдельной собственностью того супруга, на имя которого зарегистрировано это имущество.

Также каждый из супругов отвечает по своим долгам и обязательствам только своим имуществом, и один из супругов не может владеть, пользоваться или иным образом распоряжаться имуществом другого супруга без его письменного согласия.

Элмарс Таннис является бенефициаром пяти компаний - SIA Bellabono, SIA Mazirati, SIA Ķempju ābeles, SIA Later Ltd и SIA Pizza Lulu.

Таннис познакомился со своей возлюбленной в Лигатне, встреча была совершенно случайной, но они сразу почувствовали взаимную симпатию. После этого они общались в социальных сетях, а потом дошло и до встреч.

Подробности читайте в выпуске Kas Jauns от 27 августа!

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