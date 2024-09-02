Витолиньш: "Нам нужно подготовиться так, чтобы пощекотать нервы другим сильным командам"

"Обо всем этом сразу узнают и представители США, которые тут же задают вопросы, и мы не можем скрывать такие вещи. Хочу поблагодарить Дениса Смирнова, который прилетел на днях. Он не вышел на лед, но дал нам ощущение безопасности", - пояснил тренер.

Видео: Аплодисменты болельщиков после того, как латвийские хоккеисты прошли квалификацию на Олимпийские игры

В этом турнире сборной Латвии удалось реализовать шесть моментов игры в большинстве из 15.

"В эти моменты в большинстве немного не хватало правшей. В матче с Данией у нас было пять игроков-левшей, но затем мы поставили Харальда Эгле центровым. Для него это было в новинку, но он справился", - отметил тренер.

Отборочный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, прошедший в августе 2021 года, стал первым турниром, на котором Витолиньш возглавил сборную Латвии.

"Сейчас команда была более уверенной и мобильной. Каждый знал, что от него требуется. Главное - верить в себя и своих партнеров. Мы не можем победить индивидуально", - сказал Витолиньш.

После восстановления независимости это был девятый квалификационный турнир для Латвии, шесть раз обеспечившей себе участие в Олимпийских играх. На Олимпийских играх 2026 года хоккейный турнир пройдет в Милане.

Видео: Гимн Латвии после игры

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