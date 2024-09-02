Путевка на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортина д'Ампеццо, завоеванная мужской сборной Латвии по хоккею - это только начало цикла Олимпийских игр. Теперь нам нужно хорошо подготовиться, чтобы пощекотать нервы другим сильным командам, признал на пресс-конференции главный тренер сборной Латвии Харийс Витолиньш.
Витолиньш: "Нам нужно подготовиться так, чтобы пощекотать нервы другим сильным командам"
Латвийские хоккеисты выиграли путевку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине, обыграв в решающем матче в Риге Францию со счетом 5:2.
"Это только начало пути к Олимпиаде. Сейчас нам нужно подготовиться к тому, чтобы, приехав в Милан, мы смогли пощекотать нервы другим сильным командам. Очень хорошая победа, хорошо сыгранная. Спасибо ребятам за самоотдачу, а каждая микротравма, которая выбивала кого-то из состава и вынуждала делать замену, только делала нас сильнее", - сказал тренер.
Видео: Латвийские хоккеисты после квалификации на Олимпийские игры
Франция вышла вперед уже на 21-й секунде, когда Шарль Бертран после передачи Александра Тексье отправил шайбу в пустой угол ворот.
"После такого быстрого гола я даже ничего не успел почувствовать, но с самого утра было ощущение, что наши парни полны энергии и решимости. Заходя в раздевалку, можно было понять, что все были готовы к игре. После забитого гола никто вообще ничего не сказал и просто вышли на поле", - подчеркнул Витолиньш.
Гиргенсонс, получивший травму после матча со Словенией, был вынужден пропустить две из трех игр отборочного турнира.
"Обо всем этом сразу узнают и представители США, которые тут же задают вопросы, и мы не можем скрывать такие вещи. Хочу поблагодарить Дениса Смирнова, который прилетел на днях. Он не вышел на лед, но дал нам ощущение безопасности", - пояснил тренер.
Видео: Аплодисменты болельщиков после того, как латвийские хоккеисты прошли квалификацию на Олимпийские игры
В этом турнире сборной Латвии удалось реализовать шесть моментов игры в большинстве из 15.
"В эти моменты в большинстве немного не хватало правшей. В матче с Данией у нас было пять игроков-левшей, но затем мы поставили Харальда Эгле центровым. Для него это было в новинку, но он справился", - отметил тренер.
Отборочный турнир к Олимпийским играм 2022 года в Пекине, прошедший в августе 2021 года, стал первым турниром, на котором Витолиньш возглавил сборную Латвии.
"Сейчас команда была более уверенной и мобильной. Каждый знал, что от него требуется. Главное - верить в себя и своих партнеров. Мы не можем победить индивидуально", - сказал Витолиньш.
После восстановления независимости это был девятый квалификационный турнир для Латвии, шесть раз обеспечившей себе участие в Олимпийских играх. На Олимпийских играх 2026 года хоккейный турнир пройдет в Милане.
Видео: Гимн Латвии после игры
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