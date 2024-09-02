Латвийский параатлет Айгар Апинис в воскресенье, 1 сентября, стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в Париже в соревнованиях по метанию диска в медицинской группе F-52, но у латыша еще есть шанс завоевать и золотую медаль.
Апинис стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в метании диска
Апинису удалось бросить диск на 20,62 метра с четвертой попытки. В первых двух попытках он метнул диск на 20,21 и 19,49 метра, в пятой попытке - на 20,38 метра, а третий и шестой броски не были засчитаны.
Первое место с новым мировым рекордом 27,06 метра занял итальянец Ридживан Ганешаморти, чье соответствие этой медицинской группе оспаривается. Как стало известно агентству LЕТА, Латвийский паралимпийский комитет (LPK) обратился по этому вопросу в организацию World Para Athletics, поэтому не исключено, что результаты Ганешаморти могут быть аннулированы.
Для Апиниса это уже седьмые Олимпийские игры. Он завоевал четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали в метании диска и толкании ядра. Три года назад в Токио Апинис занял третье место в этом виде спорта.
51-летний Апинис является самым титулованным латвийским паралимпийцем всех времен.
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