Апинис стал вице-чемпионом Паралимпийских игр в метании диска

Апинису удалось бросить диск на 20,62 метра с четвертой попытки. В первых двух попытках он метнул диск на 20,21 и 19,49 метра, в пятой попытке - на 20,38 метра, а третий и шестой броски не были засчитаны.

Первое место с новым мировым рекордом 27,06 метра занял итальянец Ридживан Ганешаморти, чье соответствие этой медицинской группе оспаривается. Как стало известно агентству LЕТА, Латвийский паралимпийский комитет (LPK) обратился по этому вопросу в организацию World Para Athletics, поэтому не исключено, что результаты Ганешаморти могут быть аннулированы.

Для Апиниса это уже седьмые Олимпийские игры. Он завоевал четыре золотые, две серебряные и три бронзовые медали в метании диска и толкании ядра. Три года назад в Токио Апинис занял третье место в этом виде спорта.

51-летний Апинис является самым титулованным латвийским паралимпийцем всех времен.

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