Армия ушла, тысячи пенсионеров остались: как в Риге отметили вывод войск РФ из Латвии

В пятницу в честь годовщины этого события в Рижском замке состоялось специальное мероприятие, в котором участвовали бывшие должностные лица и дипломаты, внесшие значительный вклад в вывод российской армии с территории Латвии.

"Пока здесь, в Латвии, находились войска оккупационной державы - Российской Федерации, - подлинная независимость была невозможна, как и наш путь к вступлению в Европейский союз и НАТО", - заявил на мероприятии президент Эдгар Ринкевич, напомнив также, что "этот путь был не так прост и прекрасен, как может показаться сейчас".

"Это была очень широкая, может быть, жесткая внутриполитическая дискуссия. Всегда казалось, что можно большего потребовать, больше можно сделать. Но не будем забывать, что самой важной и самой существенной стратегической целью был вывод российской армии из стран Балтии.

Что было бы, если бы еще 10-20 лет назад тут находился бы все тот же Скрундский локатор или военно-морская база в Лиепае. Вряд ли мы отмечали бы здесь это событие", - сказал президент, напомнив о последующих действиях России в Украине.

Согласно заключенному между Латвией и Россией соглашению в Латвии остались 22 320 пенсионеров российской армии и членов их семей. Как отмечают эксперты, слово "пенсионер" вводит в заблуждение, поскольку некоторым офицерам еще не исполнилось и 50 лет.

"Я думаю, что в пакете соглашений о выводе российской армии, который мы подписали 30 апреля 1994 года, это было самое сложное с самыми далеко идущими последствиями", - заявил Талав Юндзис, доктор юридических наук, первый министр обороны восстановленного государства.

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