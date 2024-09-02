Хоккеисты Латвии против РФ? Определены потенциальные соперники на Олимпиаде-2026

В подгруппе С согласно рейтингу места также обеспечены США и России, которую Международная федерация хоккея (IIHF) еще не дисквалифицировала с соревнований сезона 2025/2026.

Член Совета IIHF Виестурс Козиолс пояснил в интервью Латвийскому радио, что решение о разрешении или запрете участия российских хоккеистов в зимних Олимпийских играх 2026 года находится под контролем Международного олимпийского комитета (МОК).

"Решение об участии России может измениться. Если МОК примет решение о неучастии России в Олимпиаде, ее место займет команда, набравшая наибольшее общее количество очков", - сказал Козиолс.

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Таким образом, место РФ может занять Франция, одержавшая две победы в трех матчах квалификационного турнира, проходившего в Риге, с соотношением забитых и пропущенных голов 14:8. В остальных группах вторые места с двумя победами заняли Казахстан (8:6) и Норвегия (11:8) .

На Олимпийских играх в подгруппе А будут соревноваться Канада, Швеция, Швейцария и Италия, а в подгруппе В - Финляндия, Германия, Чехия и Дания.

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Как сообщалось, латвийские хоккеисты одолели Францию ​​в решающей игре турнира, проходившего в Риге, со счетом 5:2 (2:1, 3:0, 0:1) и примут участие во вторых зимних Олимпийских играх подряд. После восстановления независимости это был девятый квалификационный турнир для Латвии, шесть раз обеспечившей себе участие в Олимпийских играх.

Хоккейный турнир на Олимпийских играх 2026 пройдет в Милане.

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