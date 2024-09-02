В Дании задержаны разыскиваемые в Латвии бизнесмен Гулами и его жена

За три дня до решения суда стало известно, что полиция обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить против четы Гулами еще одно дело о возможном присвоении прав собственности на гостиницу в Старой Риге.

В прокуратуре агентству LETA подтвердили, что подозреваемые не ответили на призыв прокурора явиться в прокуратуру, однако это не помешало прокурору принять решение о привлечении их к уголовной ответственности.

В прокуратуре не стали комментировать дальнейшие действия по этому уголовному делу.

Ранее в пресс-релизе Госполиции сообщалось, что два человека по предварительному сговору в период с 2009 по 2019 год заключили несколько не соответствующих реальным обстоятельствам договоров, которые затем использовали для реализации своих преступных целей, т. е. незаконного завладения чужим имуществом путем мошенничества.

В результате преступной деятельности группа лиц получила права на чужое имущество - права на владение недвижимостью, а именно гостиницей в Старой Риге, кадастровая стоимость которой составляет 2 951 476 евро, а также право на финансовые активы на сумму 106 272 евро.

За совершение уголовного преступления был арестован один человек. Позже меру пресечения ему сменили на не связанную с лишением свободы. В мае 2020 года агентство LETA писало, что Гулами отпущен под залог в 50 тысяч евро.

В 2016 году по другому уголовному делу бывший судья Рижского окружного суда Ивета Берзиня и бизнесмен Гулами получили наказание, не связанное с лишением свободы.

Тогда суд оставил в силе сделку о признании вины. Гулами за взяточничество приговорили к году лишения свободы условно с испытательным сроком на один год и шесть месяцев, а также к штрафу в размере 9250 евро. Также в качестве дополнительного наказания ему запрещено занимать определенные должности в течение одного года.

За получение взятки на Берзиню был наложен штраф в размере 11 100 евро.

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