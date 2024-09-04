Рынок пива в Евросоюзе: на каком месте Латвия и как изменились цены

По информации Евростата, в прошлом году производство пива в Евросоюзе сократилось на 5%, а в Латвии упало на 8%. Аналогичная тенденция наблюдается и в соседних Литве и Эстонии. Однако не все так просто: одновременно с этим растут как на дрожжах обороты производства безалкогольного пива. В ЕС оно выросло на 13,5%, а в Латвии — на 23,2%.