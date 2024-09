Британское кино на "Балтийской жемчужине"

"ВСЕ МЫ НЕЗНАКОМЦЫ" (All of Us Strangers, Великобритания-США, 2023, премьера состоялась на Международном кинофестивале в Теллурайде, США) - пожалуй, самый титулованный и обласканный критиками фильм фестиваля. Более сотни номинаций по самым разным позициям! Двадцать восемь наград! Редчайший рейтинг 8,8 на придирчивом сайте Rotten Tomatoes!