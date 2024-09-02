При содействии Британского киноинститута (BFI) на "Балтийской жемчужине" представлена программа лучших фильмов Великобритании 2023-2024 года.
Британское кино на "Балтийской жемчужине"
В этой коллекции кинофестиваля есть все, за что зрители обожают британское кино: блестящие актерские работы и разнообразие жанров, изобретательные сюжеты и великолепное операторское мастерство, эксцентрика и особый, ни на что не похожий юмор. "Балтийская жемчужина" с гордостью представляет Джуда Лоу и Эндрю Скотта, Киллиана Мерфи и Энтони Хопкинса, Мегги Смит и Оливию Колман, Джима Бродбента и Тимоти Сполла, названных кинокритиками "бриллиантами британской кинокороны".
"ВСЕ МЫ НЕЗНАКОМЦЫ" (All of Us Strangers, Великобритания-США, 2023, премьера состоялась на Международном кинофестивале в Теллурайде, США) - пожалуй, самый титулованный и обласканный критиками фильм фестиваля. Более сотни номинаций по самым разным позициям! Двадцать восемь наград! Редчайший рейтинг 8,8 на придирчивом сайте Rotten Tomatoes!
Разумеется, этому успеху картина прежде всего обязана Эндрю Скотту. Феноменальный артист, ради которого зрители всего мира приходят в кино даже для того, чтобы увидеть записи спектаклей, здесь в очередной раз всматривается в бездну. История его героя, лондонского сценариста Адама, - сокрушительно печальная история любви, прощения и прощания. Флер тайны придает ей еще большее очарование, но все же не острота сюжета возносит фильм Эндрю Хая к горным высотам, а те эмоции, которые ударом в сердце ранят каждого сидящего в зале. Скотт-Адам примет на себя все то, чего мы боимся отчаяннее всего: потерю самых дорогих, самых близких. Балансируя между двумя реальностями - прошлым и настоящим, между сожалением об упущенных возможностях и подаренным судьбой вторым шансом, - он попытается отыскать пристанище в мире, где все мы друг для друга - незнакомцы…
"НЕВЕРОЯТНОЕ ПАЛОМНИЧЕСТВО ГАРОЛЬДА ФРАЯ" (Великобритания, 2024) - чистейшей воды мелодрама, причем мелодрама "безупречно сыгранная, искренне задуманная и прекрасно снятая", как провозглашает The Guardian. И это далеко не самый восторженный отзыв о фильме Хетти МакДональд: многие критики без обиняков называют его великим.
Те, кто видел сериал "Нормальные люди", знают, как Хетти умеет преображать обыденность, наполняя любовью и нежностью каждый кадр. В "Паломничестве" у нее в руках оказалось еще одно оружие невиданной силы: актер Джим Бродбент в роли Гарольда Фрая, неприметного пенсионера, брак которого трещит по швам, а чувство вины - испепеляет. Престарелый Фрай отправится на своих двоих через всю страну, как некогда Форрест Гамп. Но перед ним будет стоять великая цель - спасти подругу. Или хотя бы поднять ее дух своим странным и нелогичным поступком… Так пройдем же вместе с Гарольдом Фраем полтысячи километров от отчаяния к надежде. Разделим с ним смех и слезы, боль и триумф, исправим старые ошибки, а если не получится - простим себя за них. Может потребоваться много и носовых платков, и ромашкового чая, и дружеских объятий, но это именно то, что требуется в наши непростые времена.
"НИКТО НЕ ИДЕАЛЕН" (Wicked Little Letters, Великобритания-Франция, 2024, премьера состоялась на Международном кинофестивале в Торонто) - черная комедия. Можно было сказать, что это классическая британская черная комедия, если бы не одно "но": картина снята по реальным событиям, случившимся около века назад! Трудно поверить, что девятнадцать анонимных писем, полных оскорблений и изощренной брани, способны были разрушить привычное течение жизни в идиллическом городке на берегу Ла-Манша. Однако скандал, который они вызвали, докатился аж до Вестминстера! О, сколько интимных тайн раскроет полицейское расследование, сколько судеб перевернет - причем самым удивительным образом!.. Дерзкое, смешное, непредсказуемое кино, созданное режиссером Теа Шэррок и великолепным актерским ансамблем (Оливия Колман, Джесси Бакли, Тимоти Сполл, Джейсон Уоткинс, Хью Скиннер и другие), держит зрителей в радостном напряжении вплоть до самого финала. Эти маленькие английские городки все еще полны милых чудаков!
Впрочем, как вы уже догадались, за всем этим стоит нечто большее, чем желание привлечь внимание. Вот тут-то и выяснилось - никто не идеален, и все не так, как кажется на первый взгляд.
"КОРОЛЕВСКИЕ ИГРЫ" (Firebrand, Великобритания, 2023, премьера состоялась на Каннском кинофестивале) гарантирует публике воистину королевское наслаждение - 120 минут погружения в один из опаснейших водоворотов английской истории. Алисия Викандер сыграет здесь красавицу Катерину Парр, чемпионку по числу замужеств среди коронованных на Альбионе дам, Сэм Рэйли предстанет в роли демонического барона Томаса Сеймура, от которого теряли голову принцессы крови и три королевы… который и сам в итоге потерял голову, но только на плахе… И все же не они главные фигуры "Королевских игр". Кто воистину царствует на экране, так это Джуд Лоу, куда больше похожий на Генриха VIII с портрета Ганса Гольбейна Младшего, чем на себя самого. Да-да, он здесь тот самый тиран, грузный, необузданный и похотливый, имевший неприятную привычку избавляться от надоевших жен и решивший венчаться в шестой раз! Грубость нравов и тонкость интриг, необузданность страстей и холодный расчет - всему этому нашлось место в головокружительно красивом фильме Карима Айнуза.
"ВОЗМОЖНАЯ ВСТРЕЧА" (Freud's Last Session, Ирландия-Великобритания, 2023, премьера состоялась на фестивале Американского института киноискусства) посвящена не только встрече двух великих англичан - Джона Толкина и Клайва Льюиса - в оксфордском пабе "Орел и дитя". В том, что авторы "Властелина кольца" и "Хроник Нарнии" нередко коротали время в беседах, сомневаться не приходится.
А вот встречались ли Клайв Льюис и Зигмунд Фрейд, никто доподлинно не знает. Но если бы эта встреча в Лондоне состоялась, молодому преподавателю из Оксфорда и почтенному профессору-психоаналитику было бы о чем поговорить. О Боге, к которому только что обратился атеист Льюис. О любви и сексе, о смысле жизни и смерти. И о романе Льюиса "Кружной путь, или Блуждания паломника", где высмеивался персонаж по имени Зигмунд… Взяв за основу пьесу Марка Сент-Джермейна "Последняя сессия Фрейда", режиссер Мэтт Браун позволил себе роскошь снять фильм для той публики, которую принято называть университетской. Впрочем, отличную драматургию и возможность встречи на экране с сэром Энтони Хопкинсом в роли Фрейда оценит любой зритель, который любит хорошее небанальное кино.
"КЛУБ ЧУДЕС" (The Miracle Club, Великобритания-Ирландия, 2024, премьера состоялась на кинофестивале Tribeca в Нью-Йорке) обезоруживающе трогателен. Собственно, только таким и может быть фильм, в котором все надеются на чудо - и одно чудо вершится прямо на глазах у зрителей: это игра трех оскароносных актрис, гранд-дам мирового кинематографа Мэгги Смит, Кэти Бейтс и Лоры Линни. Подобное трио не совместимо с банальными сюжетами и простенькими идеями. Нет! Речь о божественном.
В маленьком французском городе Лурде и 15 000 жителей не наберется, зато туристов сюда каждый год приезжает по пять миллионов. Какому же христианину не захочется увидеть места, где Богоматерь являлась 18 раз за пять месяцев?
Попасть в Лурд не так-то просто. Национальное французское паломничество в город совершается 15 августа, доминиканское - 7 октября. Для ирландцев отдельной даты не предусмотрено, но, по версии режиссера Тадеуса О’Салливана, в 1967 году четыре женщины из-под Дублина получили свой шанс прикоснуться к чуду. Правда, для этого им пришлось победить на конкурсе талантов и дать отпор раздосадованным мужьям…
Гордость и предубеждения, чувства и чувствительность, юмор и элегантность, чопорность и эксцентрика, выдающееся мастерство - в этих фильмах собрано все, за что мы любим британское и ирландское кино.
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