Британское кино на "Балтийской жемчужине"

Те, кто видел сериал "Нормальные люди", знают, как Хетти умеет преображать обыденность, наполняя любовью и нежностью каждый кадр. В "Паломничестве" у нее в руках оказалось еще одно оружие невиданной силы: актер Джим Бродбент в роли Гарольда Фрая, неприметного пенсионера, брак которого трещит по швам, а чувство вины - испепеляет. Престарелый Фрай отправится на своих двоих через всю страну, как некогда Форрест Гамп. Но перед ним будет стоять великая цель - спасти подругу. Или хотя бы поднять ее дух своим странным и нелогичным поступком… Так пройдем же вместе с Гарольдом Фраем полтысячи километров от отчаяния к надежде. Разделим с ним смех и слезы, боль и триумф, исправим старые ошибки, а если не получится - простим себя за них. Может потребоваться много и носовых платков, и ромашкового чая, и дружеских объятий, но это именно то, что требуется в наши непростые времена.