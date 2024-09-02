Латвийские заводы East Metal с сотнями работников простаивают

Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил агентству LETA, что общение с руководством предприятия затруднено. Муниципалитет обратился за помощью в посольство Дании, чтобы связаться с датскими акционерами. Известно, что завод простаивает, но больше у местных властей нет никакой информации.

Муниципалитету Добеле также известно, что производство стоит, но никакой дополнительной информацией власти не располагают.

Как сообщалось ранее, руководство Даугавпилса заявило, что ждет официальной информации о дальнейшей работе East Metal.

"На предприятии работает более 250 человек. Потеря любого рабочего места или закрытие предприятия - это трагедия", - заявил Элксниньш.

"В настоящее время в сотрудничестве с Государственным агентством занятости (NVA), а также с руководством East Metal на соответствующем уровне ведутся переговоры о том, чтобы предприятие возобновило свою деятельность и развивалось в Даугавпилсе", - утверждал мэр ранее.

По его словам, руководство East Metal сообщило, что ищет решение, чтобы предприятие продолжало работать и обеспечивать рабочие места в Латвии.

С другой стороны, представители NVA на вопрос о том, подавал ли East Metal заявление о коллективном увольнении, ответили, что об этом следует спрашивать представителей предприятий, так как компании могут считать данные о коллективном увольнении не подлежащей разглашению информацией экономического характера, то есть коммерческой тайной.

Оборот компании East Metal, производителя металлических конструкций, в прошлом году составил 57,865 млн евро, что на 2,6% меньше, чем в 2022 году, а прибыль предприятия упала на 34%, до 1,085 млн евро, сообщает Firmas.lv.

East Metal был зарегистрирован в 1997 году, его уставной капитал составляет 604 716 евро. Является дочерним предприятием датской компании East Metal Holding.

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