Местные власти не располагают подробной информацией о том, что происходит на производственных площадках SIA East Metal в Даугавпилсе и Добеле, но известно, что оба предприятия, на которых работают около 500 человек, простаивают.
Латвийские заводы East Metal с сотнями работников простаивают
Мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш сообщил агентству LETA, что общение с руководством предприятия затруднено. Муниципалитет обратился за помощью в посольство Дании, чтобы связаться с датскими акционерами. Известно, что завод простаивает, но больше у местных властей нет никакой информации.
Муниципалитету Добеле также известно, что производство стоит, но никакой дополнительной информацией власти не располагают.
Как сообщалось ранее, руководство Даугавпилса заявило, что ждет официальной информации о дальнейшей работе East Metal.
"На предприятии работает более 250 человек. Потеря любого рабочего места или закрытие предприятия - это трагедия", - заявил Элксниньш.
"В настоящее время в сотрудничестве с Государственным агентством занятости (NVA), а также с руководством East Metal на соответствующем уровне ведутся переговоры о том, чтобы предприятие возобновило свою деятельность и развивалось в Даугавпилсе", - утверждал мэр ранее.
По его словам, руководство East Metal сообщило, что ищет решение, чтобы предприятие продолжало работать и обеспечивать рабочие места в Латвии.
С другой стороны, представители NVA на вопрос о том, подавал ли East Metal заявление о коллективном увольнении, ответили, что об этом следует спрашивать представителей предприятий, так как компании могут считать данные о коллективном увольнении не подлежащей разглашению информацией экономического характера, то есть коммерческой тайной.
Оборот компании East Metal, производителя металлических конструкций, в прошлом году составил 57,865 млн евро, что на 2,6% меньше, чем в 2022 году, а прибыль предприятия упала на 34%, до 1,085 млн евро, сообщает Firmas.lv.
East Metal был зарегистрирован в 1997 году, его уставной капитал составляет 604 716 евро. Является дочерним предприятием датской компании East Metal Holding.
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