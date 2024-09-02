Главное за 2 сентября Школы получили письма с угрозами, трое сбитых детей в Елгаве и беглый бизнесмен пойман в Дании

"О математике я могу говорить с утра до вечера", - увлеченно начинает Эрнест Казакевич, который о науке чисел говорит так, что рот открывается даже у тех, у кого интерес к этому предмету закончился после удачного окончания школы. Благодаря своим выдающимся знаниям он обрел популярность на платформе TikTok, где созданные им видео смотрят десятки тысяч энтузиастов математики и простых школьников, которые отчаянно пытаются понять, как эти буквы складываются и что вообще такое комбинаторика.

В интернет-магазине алкогольного магазина Araxes продается водка российского и белорусского производства, сообщает Rus.Postimees.

В апреле 2014 года полиция Панамы получила сообщение, что пропали нидерландские туристки - две молодые женщины, отправившиеся на прогулку по одному из наиболее излюбленных туристических маршрутов. Несмотря на активные поиски, их останки были найдены только спустя несколько месяцев, а обнаруженное вызвало множество громких теорий о таинственной смерти Крис Кремерс и Лисанн Фрон. Что на самом деле произошло с девушками?

Утром августа 1942 года дирижабль-разведчик L-8 вылетел с острова Сокровищ (Treasure Island) в Сан-Франциско на поиск японских подводных лодок у побережья. Дирижабль имел репутацию надежного аппарата, но потом случилось что-то нехорошее, и он приземлился в населенном пункте. Когда очевидцы заглянули в кабину, они увидели пустоту - экипаж дирижабля исчез.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!