В первый день нового учебного года несколько школ в Латвии получили электронные письма с угрозами, Госполиция объявила, что по ее запросу Telegram удалил несколько каналов с детской порнографией, а МИД РФ сообщил, что работа по коррекции российской доктрины ядерного сдерживания продвигается неплохо. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от RUS TVNET.
Главное за 2 сентября ⟩ Школы получили письма с угрозами, трое сбитых детей в Елгаве и беглый бизнесмен пойман в Дании
Новости Латвии:
В первый день нового учебного года, 2 сентября, несколько школ получили электронные письма с "угрозами низкой степени риска", сообщил глава Госполиции Арманд Рукс в интервью программе 900 sekundes на TV3.
Этим летом KNAB завершил проверки о возможных зарплатах в конвертах в партии "Единство", о чем сообщил ее бывший член Нормунд Орлеанс, и о неоплаченных услугах фирмы SOAAR при подсчете голосов партийных съездов. В ходе обеих проверок было установлено, что что-то не так, но доказать это не удалось. Nekā personīga ознакомилась с материалами проверочных дел.
По запросам Госполиции Латвии платформа Telegram удалила несколько каналов и групп, в том числе тех, которые содержат детскую порнографию, но не предоставила информацию об их создателях, сообщили в Госполиции.
В социальных сетях распространилось видео, на котором на пешеходном переходе в Елгаве автомобиль сбивает людей. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить обстоятельства происшествия.
Мужская сборная Словакии по хоккею в Братиславе выиграла путевку на Олимпийские игры 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо, присоединившись к Латвии в подгруппе C Олимпийских игр.
В конце июля известный шеф-повар и предприниматель Элмар Таннис, совладелец Pizza Lulu, женился на своей возлюбленной Илоне Лиепине. Через месяц пара подписала брачный контракт о разделе всего имущества, сообщает издание Kas Jauns.
За рубежом:
В Дании в конце августа были арестованы разыскиваемые Рижским окружным судом осужденные бизнесмен Гулам Гулами и его жена Валентина.
Если на электробирже Nord Pool в Эстонии средняя биржевая цена на электроэнергию на прошлой неделе выросла до 128,44 евро за мегаватт-час, то финны смогли насладиться ценой в 21,94 евро за мегаватт-час. Согласно обзору Taloussanomat, этим летом в Финляндии были необычайно низкие цены на электроэнергию, пишет Rus.Postimees.
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что работа по коррекции российской доктрины ядерного сдерживания находится в продвинутой стадии.
Израильская федерация профсоюзов Гистадрут объявила о проведении в стране всеобщей забастовки в понедельник с требованием освободить заложников, которых удерживает группировка ХАМАС в секторе Газа.
Министр климата Эстонии Йоко Алендер и министр экономики и промышленности Эркки Кельдо встретились с представителями нидерландской компании Power2X, где подтвердили, что планирование крупнейшего в Европе завода по производству метанола продолжается. Целью является привлечение инвестиций в размере более одного миллиарда евро в Эстонию и поддержка перехода на чистую энергию, сообщает Rus.Postimees.
Интересное чтиво:
Рабочая группа под эгидой Минфина долго трудилась над налоговой реформой, призванной способствовать росту экономики. Но когда в середине августа должна была состояться презентация, пресс-конференцию отменили, ибо проект вызвал острую критику предпринимателей. Сейчас в спешном порядке предстоит вносить изменения - ведь на носу принятие бюджета. TVNET+ углубился в тему: что планируется и чем это чревато?
"О математике я могу говорить с утра до вечера", - увлеченно начинает Эрнест Казакевич, который о науке чисел говорит так, что рот открывается даже у тех, у кого интерес к этому предмету закончился после удачного окончания школы. Благодаря своим выдающимся знаниям он обрел популярность на платформе TikTok, где созданные им видео смотрят десятки тысяч энтузиастов математики и простых школьников, которые отчаянно пытаются понять, как эти буквы складываются и что вообще такое комбинаторика.
В интернет-магазине алкогольного магазина Araxes продается водка российского и белорусского производства, сообщает Rus.Postimees.
В апреле 2014 года полиция Панамы получила сообщение, что пропали нидерландские туристки - две молодые женщины, отправившиеся на прогулку по одному из наиболее излюбленных туристических маршрутов. Несмотря на активные поиски, их останки были найдены только спустя несколько месяцев, а обнаруженное вызвало множество громких теорий о таинственной смерти Крис Кремерс и Лисанн Фрон. Что на самом деле произошло с девушками?
Утром августа 1942 года дирижабль-разведчик L-8 вылетел с острова Сокровищ (Treasure Island) в Сан-Франциско на поиск японских подводных лодок у побережья. Дирижабль имел репутацию надежного аппарата, но потом случилось что-то нехорошее, и он приземлился в населенном пункте. Когда очевидцы заглянули в кабину, они увидели пустоту - экипаж дирижабля исчез.
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