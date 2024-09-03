Государственная полиция ищет пропавшего юношу

Со 2 сентября мобильный телефон Игоря выключен, а его местонахождение неизвестно. У молодого человека могли возникнуть проблемы со здоровьем.

Приметы: рост 175 см, каштановые короткие волосы и небольшие усы. Вероятно, он был одет в серую рубашку-поло, черные брюки и коричневую спортивную обувь, при себе имел синий рюкзак "Kappa".

Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.

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