Государственная полиция разыскивает пропавшего Игоря Будревича 2000 года рождения. Юноша 1 сентября покинул свое место жительства на улице Стацияс в Олайне, после чего поехал в Ригу. Оттуда он, вероятно, отправился в Даугавпилс на поезде.
Государственная полиция ищет пропавшего юношу
Со 2 сентября мобильный телефон Игоря выключен, а его местонахождение неизвестно. У молодого человека могли возникнуть проблемы со здоровьем.
Приметы: рост 175 см, каштановые короткие волосы и небольшие усы. Вероятно, он был одет в серую рубашку-поло, черные брюки и коричневую спортивную обувь, при себе имел синий рюкзак "Kappa".
Полиция просит осмотреть фотографию мужчины и отозваться всех, кто обладает информацией о его возможном местонахождении, позвонив по номеру телефона 110.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!