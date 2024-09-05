Было 7 января 2024 года, когда после ужина с девушками из физиотерапии, которые уже стали подругами, Иева громко выразила желание отправиться в поход по Монблану. "Может, в следующем году…" - неуверенно сказала Санита, но уже спустя пару бокалов вина билеты были в кармане. Так просто. И эта отважная четверка дам - ​​Иева, Санита, Ольга и Маргита - начала готовиться к августовскому приключению длиной в 170 км - с рюкзаком, палаткой и овсяными хлопьями в пакетиках.

Идея о Монблане пришла к Иеве потому, что несколько латвийских ведущих бегунов по пересеченной местности участвовали в забеге Ultra-Trail du Mont-Blanc и высоко оценили его. "Я слышала, что это называют Олимпиадой среди бегунов по пересеченной местности и что это один из самых красивых (если не самый красивый) маршрутов в Европе. Посмотрев пару видео на YouTube, я пришла к выводу: да, тоже хочу! Но что это значит на самом деле, я поняла только на третий день перехода... Такого опыта у меня еще не было", - говорит Иева.

Билеты были куплены 7 января, а уже 9 января Иева начала готовиться к поездке.

Каждый несет ответственность за свою физическую готовность. Но поговорим о практической стороне. В этой статье Иева делится рекомендациями по сбору сумки, планированию путешествия, а также записями из дневника о том, что она пережила за эти 10 дней. Честно и полезно.

Фото: foto no Ievas privātā arhīva

О сумке: У Иевы есть надежная походная сумка объемом 40 литров. У попутчиц сумки были по 68 литров; их идея заключалась в том, что так легче что-нибудь достать, не вытаскивая остальной багаж.

Иева отправилась в путь с 10 пакетиками по 68 г с...