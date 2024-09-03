Круминя стала паралимпийской чемпионкой по метанию копья в Париже

В комбинированной группе F-55/F-56 рекордсменка мира и Паралимпийских игр Круминя с первой попытки метнула копье на 24,99 метра, став лидером и установив новый паралимпийский рекорд.

Далее Круминя метнула копье на 23,67 метра, в третьей попытке - на 23,99 метра, четвертая попытка была не засчитана, в пятой попытке она показала результат 23,09 метра, а в заключительной - шестой - 24,09 метра.

Серебряную медаль завоевала бразильянка Раис Роша-Машадо с результатом 23,51 метра, бронзовую - китаянка Си Линь с результатом 22,35 метра.

Всего в этой группе выступали 12 спортсменок.

Напомним, Круминя завоевала золото в метании копья на Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро и бронзу в Токио пять лет спустя.

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