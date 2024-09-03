На Паралимпийских играх в Париже иранский спортсмен-паралимпиец Мортеза Мехрзад, выступающий в сидячем волейболе, помогает сборной своей страны бороться за самые высокие места.
Видео ⟩ Второй по росту человек в мире спит на полу на Паралимпийских играх, так как не помещается на кровати
Иранец - самый высокий спортсмен в истории Паралимпиад. На данный момент он второй по росту человек в мире (247 сантиметров), выше него только турецкий фермер Султан Кесен (251 сантиметр).
36-летний иранец является одним из лидеров своей команды, он помог Ирану выиграть золотые медали на двух Паралимпийских играх подряд.
В 2021 году на Олимпиаде в Токио для него создали специальную кровать, но в столице Франции Париже такую ему не предоставили. Представитель Ирана не помещается на кровати в Паралимпийской деревне, из-за чего спит на полу.
😲 At 246cm (8 ft 1 in), Morteza Mehrzad is the world's joint-second tallest man...— Paralympic Games (@Paralympics) September 2, 2021
...he's also an unstoppable #SittingVolleyball star for #IRI #Paralympics | #Tokyo2020 pic.twitter.com/5aeNocK2kU
О неудобствах иранского спортсмена рассказал главный тренер команды Хади Резаигаркани: "У него нет специальной кровати, но у него в голове самая главная цель. Для него неважно, будет ли он спать на полу или не будет есть. В любом случае у него есть намерение стать чемпионом".
Как сообщает BBC, ни Мехрзад, ни иранская команда не жаловались на условия спортсмена, но после шумихи в СМИ организаторы Игр обещают найти иранцу подходящую по размеру кровать.
Гигантизм иранца вызван акромегалией - заболеванием, при котором вырабатывается слишком большое количество гормона роста. Также оно спровоцировало изменения в структуре костей лица Мортезы.
На Паралимпийских играх он выступает из-за травмы, полученной в 16-летнем возрасте. Мехрзад упал с велосипеда и сломал кости таза, после чего его правая нога перестала расти и со временем на 15 сантиметров отстала от левой. Повреждение и болезнь вызвали серьезную депрессию, из которой он вышел благодаря параволейболу.
Сборная Ирана - фаворит паралимпийского мужского турнира по волейболу сидя. Команда выиграла семь из девяти турниров по волейболу сидя с момента дебюта на Паралимпийских играх в 1988 году.
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