Видео Второй по росту человек в мире спит на полу на Паралимпийских играх, так как не помещается на кровати

Иранец - самый высокий спортсмен в истории Паралимпиад. На данный момент он второй по росту человек в мире (247 сантиметров), выше него только турецкий фермер Султан Кесен (251 сантиметр).

36-летний иранец является одним из лидеров своей команды, он помог Ирану выиграть золотые медали на двух Паралимпийских играх подряд.

В 2021 году на Олимпиаде в Токио для него создали специальную кровать, но в столице Франции Париже такую ему не предоставили. Представитель Ирана не помещается на кровати в Паралимпийской деревне, из-за чего спит на полу.