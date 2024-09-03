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Видео Россия нанесла ракетный удар по Полтаве, убит 41 человек (3)

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Последствия ракетного удара по Полтаве
Последствия ракетного удара по Полтаве Фото: Reuters / Scanpix

В результате ракетного удара России по Полтаве во вторник был убит 41 человек и ранены 180 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Россияне выпустили по городу две баллистические ракеты. Одна из них частично разрушила одно из зданий Института связи, а вторая попала в соседнюю больницу.

Министерство обороны Украины отметило, что между объявлением воздушной тревоги и взрывами ракет был такой короткий промежуток времени, что люди не успели попасть в бомбоубежища.

Под завалами разрушенного здания Института связи находится много людей. На данный момент спасателям удалось найти под завалами 11 выживших.

Спасательные работы продолжаются.

Между тем, обращаясь к западным союзникам, Зеленский в очередной раз отметил, что Украине для сдерживания российского террора необходимы зенитные системы и соответствующие ракеты, которые до сих пор без применения лежат на западных складах.

Он также в очередной раз подчеркнул, что Киеву наконец необходимо разрешение на использование западного оружия для ударов высокой дальности по территории России, откуда российские террористы выпускают ракеты на Украину.

Все это "необходимо сейчас, а не когда-то позже", подчеркнул Зеленский.

"Каждый день промедления, к сожалению, это гибель людей", - сказал он.

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