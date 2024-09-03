Фото Сникус завоевал золото в паралимпийской выездке на Играх в Париже

Сникус и King of the Dance получили оценку 79,167%, лишь в последних компонентах верховой езды превзойдя предыдущего лидера Роксану Траннел из США, которая с Fan Tastico H набрала 78,000%. Бронзовую награду завоевала итальянка Сара Моргатти с Mariebelle, получив оценку 74,625%.

Обладатели восьми лучших результатов из 22 паралимпийских спортсменов квалифицировались на предстоящие в субботу соревнования в вольном стиле.

На Паралимпийских играх в Токио Сникус и King of the Dance завоевали серебряные медали в обеих этих дисциплинах.

Во вторник латвийские паралимпийские спортсмены завоевали две золотые медали, так как ранее сегодня паралимпийской чемпионкой в метании копья стала легкоатлетка Диана Круминя. В свою очередь, в воскресенье серебряную медаль в метании диска завоевал Айгар Апинис.

Паралимпийские игры в Париже пройдут до 8 сентября, когда латвийцы стартуют в легкой атлетике, паралимпийском заезде, велопробеге, плавании и стрельбе.

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