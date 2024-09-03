Подходит к концу вторник, 3 сентября. Россия нанесла массированный ракетный удар по Полтаве, что привело к смертям почти 50 человек, в Латвии начались военные учения, а дети и их родители все еще привыкают к нововведениям в своих школах. Об этих и других новостях читайте в ежедневной подборке от портала RUS TVNET.
Главное за 3 сентября ⟩ Нововведения в школах, успехи на Паралимпиаде и ракетный удар по Полтаве
Новости Латвии:
Жительница Риги Ивета столкнулась с ситуацией, когда вечером она с ребенком обратилась за помощью в Детскую больницу, но не попала даже в приемное отделение и им посоветовали подождать до утра. Ивета не написала официальную жалобу на эту ситуацию, поэтому больница не смогла объяснить, как такое могло произойти. В больнице признают, что такой ситуации не должно было быть, и призывают родителей официально сообщать о подобных случаях, пишет портал Lsm.lv со ссылкой на передачу 4. studija.
В новом учебном году учеников и учителей ждет много важных нововведений. Появятся новые предметы, запрещено будет переписывать экзамены, а также изменится система оценок. В вопросе разбиралась корреспондент LSM+ Юлия Бите.
В минувшие выходные в Лиепае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадала женщина, сообщает портал liepajniekiem.lv.
В социальных сетях распространилось видео, на котором видно, как в пятницу, 30 августа, на пешеходном переходе в Елгаве автомобиль сбивает троих несовершеннолетних. Эксперт по безопасности дорожного движения считает, что в инциденте виновата невнимательность водителя, сообщает программа TV3 Degpunktā.
Во вторник Кабинет министров утвердил разработанные Министерством климата и энергетики правила, определяющие, в каких случаях и в каком объеме домохозяйства будут получать государственную поддержку в случае чрезвычайного роста цен на энергоносители.
С сегодняшнего дня по 8 октября по всей Латвии пройдут организованные Национальными вооруженными силами (НВС) учения Namejs-2024, в которых примут участие почти 11 000 латвийских военнослужащих, а также солдат стран-союзников и земессаргов, сообщили агентству LETA в НВС.
Актриса Чулпан Хаматова рассказала в своих социальных сетях, что для появления на фестивале в Венеции выбрала наряды от латвийских дизайнеров.
Латвийская параатлетка Диана Круминя во вторник стала чемпионкой в метании копья в группе F-55 на Паралимпийских играх в Париже, повторив свой успех, достигнутый в Рио-де-Жанейро в 2016 году.
Латвийский паралимпийский спортсмен Рихард Сникус на лошади King of the Dance во вторник завоевал золотую медаль на соревнованиях Паралимпийских игр в Париже в группе Grade I, впервые став паралимпийским чемпионом.
За рубежом:
В результате ракетного удара России по Полтаве во вторник был убит 41 человек и ранены 180 человек, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Позже глава Полтавской областной администрации Филипп Пронин сообщил о 49 погибших и 219 раненых.
Президент России Владимир Путин прибыл в Монголию с официальным визитом. Это его первая с 2023 года поездка в какую-либо страну, которая подписала Римский статут и признает юрисдикцию Международного уголовного суда, выдавшего ордер на арест Путина по подозрению в военных преступлениях во время вторжения в Украину.
Вызывает беспокойство тот факт, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует решительных и эффективных действий в отношении происходящего в Курске, заявил командующий Земессардзе Каспарс Пуданс в интервью программе TV3 "900 секунд". Однако он отмечает, что Путин не чувствует угрозы со стороны своего режима.
Российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой может базироваться в Вологде-20.
Кит-белуха по прозвищу Хвалдимир, которого считали российским "китом-шпионом", был найден мертвым у берегов Норвегии, сообщает BBC.
Интересное чтиво:
Кандидат в депутаты Европарламента и борец с русским языком в Латвии Лиана Ланга в одном из своих постов раскритиковала рижского предпринимателя Евгения Гомберга. Тот заявил, что подал на Лангу в суд. Выясняем, что все-таки происходит и чем это может закончиться.
RUS TVNET отправился на улицы Риги, чтобы поговорить со школьниками и студентами о Дне знаний и ожиданиях от нового учебного года. Ответы смотрите на видео!
"Я могу раскрыть правду, почему я не добилась в жизни такого успеха, как другие", - говорит Рита Эглите, 42-летняя жительница Лиепаи, рассказывая о своей жизни настолько открыто, что всплывают все призраки прошлого. Слишком долго спутником ее жизни был стыд - за мать-алкоголичку, за то, что у каждого ребенка свой отец. И еще предательство, попытка уйти из жизни. Рита все еще учится прощать и любить без всяких "но". В своей хрупкости она открывается сильной женщиной.
Одним из самых громких событий прошедшей недели стала новость о том, что 25 августа в аэропорту Ле-Бурже в Париже был арестован основатель и руководитель мессенджера Telegram Павел Дуров.
В феврале этого года в одном из решений российского суда зафиксирована интригующая история пути на Голгофу украинского наркоторговца: после отбытия длительного тюремного заключения Россия объявила его персоной нон грата, доставила до пограничных пунктов Эстонии и Латвии, но в конце концов его все же пришлось отвезти обратно. Департаменту полиции и погранохраны об этой истории не известно, сообщает Rus.Postimees.
Весенне-летнее наступление российской армии еще не завершилось, но уже можно говорить, что оно не оправдало всех ожиданий Кремля. Украина, которая весной была на краю пропасти, постепенно приходит в себя, однако все еще страдает от истощения армии и дефицита боеприпасов.
Расписание и продолжительность учебного года, а также школьных каникул уже много лет являются предметом жарких дискуссий. Приходится ли детям вставать слишком рано? Достаточно ли уроков, чтобы охватить весь материал, который учащиеся должны усвоить в течение учебного года? TVNET+ собрал данные о том, в каких странах самый короткий учебный год.
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