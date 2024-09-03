Главное за 3 сентября Нововведения в школах, успехи на Паралимпиаде и ракетный удар по Полтаве

Вызывает беспокойство тот факт, что российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует решительных и эффективных действий в отношении происходящего в Курске, заявил командующий Земессардзе Каспарс Пуданс в интервью программе TV3 "900 секунд". Однако он отмечает, что Путин не чувствует угрозы со стороны своего режима.

Российская крылатая ракета "Буревестник" с ядерной силовой установкой может базироваться в Вологде-20.

Кит-белуха по прозвищу Хвалдимир, которого считали российским "китом-шпионом", был найден мертвым у берегов Норвегии, сообщает BBC.

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Кандидат в депутаты Европарламента и борец с русским языком в Латвии Лиана Ланга в одном из своих постов раскритиковала рижского предпринимателя Евгения Гомберга. Тот заявил, что подал на Лангу в суд. Выясняем, что все-таки происходит и чем это может закончиться.

RUS TVNET отправился на улицы Риги, чтобы поговорить со школьниками и студентами о Дне знаний и ожиданиях от нового учебного года. Ответы смотрите на видео!