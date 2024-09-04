Исследование: с какими проблемами сталкиваются украинцы в Латвии

По данным Providus, некоторые украинские граждане пользуются своим правом на получение поддержки и услуг от государства и самоуправлений. Однако неполнота данных не позволяет сделать вывод о том, охвачен ли весь круг лиц, нуждающихся в поддержке и услугах.

Также не хватает данных для полной оценки адекватности предоставляемой поддержки. Однако результаты опроса и ответы фокус-групп свидетельствуют о том, что поддержка не всегда является достаточной или адресной, особенно для уязвимых групп.

В исследовании сделан вывод, что во многих областях другие люди в Латвии сталкиваются с теми же трудностями.

В частности, это касается недоступности системы здравоохранения, недостаточной социальной поддержки уязвимых групп или меньших возможностей найти работу при проживании вдали от Риги или в небольших городах.

Однако существует ряд проблем, характерных только для украинцев.

Например, отмечается недостаточная поддержка детей в латвийской системе образования. Больше всего не хватает поддержки в изучении латышского языка, что, в свою очередь, мешает обучению и общению со сверстниками.