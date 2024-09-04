Корреспондент Би-би-си Ник Бик поговорил с украинскими новобранцами, которых вскоре отправят на фронт.
"Можем дойти до Москвы и покажем, что такое Украина". Репортаж Би-би-си из тренировочного лагеря ВСУ
Это перевод материала корреспондента Би-би-си Ника Бика, побывавшего на северо-востоке Украины. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.
Последние 72 часа над нами угрожающе гудели российские беспилотники, которые то пролетали, то снижались над своими целями.
Теперь раздается гул украинского дрона. Но он поднялся в небо не убивать, а передать данные из тренировочного лагеря.
Нас привезли на секретный полигон в Черниговской области, где новых бойцов готовят перед отправкой на передовую.
Больше всего здесь поражает не град пулеметного огня и команды инструкторов, а возраст новобранцев: большинству из них на вид 40-50 лет.
Один из них — Ростислав из Одесской области. Дома его ждут жена и двое детей. Месяц назад он был водителем, а уже через месяц может оказаться в России, в Курской области, где Украина собирается удерживать территории, захваченные ею во время начавшегося месяц назад наступления.
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«Я считаю, это правильное решение, — говорит он об операции ВСУ. — Посмотрите, как долго они были на нашей земле. Мы так долго страдали, надо что-то делать. Нельзя сидеть сложа руки, пока они захватывают нашу территорию. Что мы тогда будем делать? Станем их рабами?»
Новобранцев готовят по ускоренной программе: Украина пытается сдержать российские силы, значительно превосходящие их по численности. По оценкам британского Министерства обороны, только в мае–июне в Украине погибло 70 тыс. россиян.
Под палящим солнцем украинские новобранцы запрыгивают и выпрыгивают из американских бронированных машин и учатся стрелять по позициям врага.
Они не хотят разглашать место учений, поэтому просят показать им снятые нами кадры.
В лесу неподалеку бойцы отражают имитированную российскую атаку на украинские окопы, а над равниной раздается грохот взрывов.
Прошло два с половиной года с начала большой войны, и Украина, отчаянно нуждающаяся в новых силах, приняла новый закон о мобилизации, снизивший возраст призывников с 27 до 25 лет.
Однако молодежи на полигоне нет.
Все мужчины уже прошли 30-дневную базовую подготовку, и сегодня учатся оказывать серьезную медицинскую помощь: при переломах, огнестрельных ранениях и сильных кровотечениях — с помощью медицинского оборудования, присланного из Великобритании. То тут, то там видны неправильно наложенные жгуты.
Солдаты шутят, пытаясь как-то разрядить атмосферу. Однако все помнят, что экстренная помощь, оказывать которую их учат, уже совсем скоро может понадобиться в реальности.
Один из солдат, сопровождавший нас на базе, утверждает, что без достаточных навыков новобранцев не отправят на фронт. «Мы не собираемся посылать их на смерть», — жестко заявляет он.
Впрочем, мы слышали жалобы, в частности, от профессиональных военных, что мобилизованных отправляют на другие фронты без надлежащей подготовки и слишком рано бросают в бой.
Украина отступает на ключевых участках фронта, особенно возле стратегически важного города Покровск в Донецкой области.
И наступление на российскую территорию очень подняло боевой дух украинских бойцов и придало войне новый смысл.
Однако теперь Украине приходится воевать на еще одном направлении, и это большой личный вызов для президента Зеленского. Его генералы должны решать, куда направить новые силы.
Максим, 30-летний строитель, выглядит самым молодым в этой когорте новобранцев. «Нам нужно тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться. Чем больше тренировок, тем больше мы научимся. Это поможет нам на фронте».
«А где именно на фронте?» — спрашиваю я. «Мы готовы защищать свою землю как на Донбассе, так и на Курщине», — говорит он с гордостью, но нервно улыбаясь.
Ранее мы побывали в еще одном учебном лагере — в Сумской области, в нескольких километрах от российской границы. По дороге туда видели печальную картину: российская артиллерия полностью разрушила целые улицы.
Из этих мест давно ушли мирные жители, единственные обитатели — это люди в зеленой форме и на армейских машинах.
На подъезде к лагерю мы видим БТР, который только что вернулся из Курской области и с ревом выезжает из своего укрытия.
Он разворачивается и уносится по дорожке, оставляя позади огромный шлейф пыли медного цвета.
«Тех российских бойцов, которые сдавались, мы брали в плен. А тех, что нападали на нас, мы убивали», — рассказывает украинский командир с позывным «Шторм».
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Его 22-я механизированная бригада первой вошла на территорию России: «Мы зашли далеко в Курскую область. Были как передовой отряд. На чужой земле чувствовали себя иностранцами. Не у себя дома».
Отец пятерых детей, с пятью высшими образованиями, «Шторм» отбрасывает заметную тень в густом лесу. Это великан с седой бородкой и военными татуировками, которые не прикрывает армейское снаряжение и бронежилет.
«Это мы там», — говорит он, показывая нам видео на своем телефоне, где БТР мчится по российскому селу.
«Каково это — воевать с русскими на их земле?» — спрашиваю я.
«Я переживал за себя, за свою группу, за своих бойцов, за всех. Конечно, было страшно», — отвечает он.
Как и все украинские военные, с которыми я встречался, «Шторм» по понятным причинам не хочет делиться какой-либо оперативной информацией, которая может помочь россиянам.
Поэтому на мой вопрос, знает ли он, как долго пробудет на российской территории, дает прогнозируемо пространный и патриотический ответ, но без подробностей.
«Мы выполняем приказ. Будем там до тех пор, пока нам прикажут. Если нам скажут двигаться вперед, мы будем двигаться вперед. Если скажут отступить, мы отступим», — говорит он.
«Если будет приказ, мы можем дойти до Москвы, и покажем, что такое Украина, и что такое наши ребята, что такое настоящие казаки», — продолжает он в том же духе.
Ранее сообщалось, что Киев перебросил до 10 тысяч элитных бойцов на территорию России в рамках своего быстрого наступления.
Министерство обороны России утверждает, что украинцы понесли там многотысячные потери.
В то же время главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Россия перебросила около 30 тысяч военных из Украины на Курское направление.
Би-би-си не может проверить все эти цифры.
Тем временем украинские новобранцы продолжают тренировки.
На еще одном засекреченном полигоне они выбираются из немецкой бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer.
Водитель с позывным «Продюсер» — отец двоих детей, который не видел их уже три года. Они с матерью уехали в Италию через несколько недель после полномасштабного вторжения России в феврале 2022-го.
Мы не можем установить уровень украинских потерь в Курской области, однако очевидно, что «Продюсер» занимался возвращением поврежденных и уничтоженных на территории России боевых машин.
«Я хочу, чтобы эта война закончилась, — устало говорит он нам на очень хорошем английском. — Потому что для войны нет никаких причин. Один человек, Владимир Путин, напал на нашу страну. Что же мы должны делать? Мы должны защищать наш дом. Защищать, защищать, защищать. Но Украина — меньшее государство».
Это количественное и территориальное неравенство между Москвой и Киевом остается ключевой темой постоянных призывов президента Зеленского к увеличению западной помощи.
Перенеся войну на территорию России, Украина активизировала свое общество, но обеспокоила некоторых союзников, которые по-прежнему настороженно относятся к реакции Путина и угрозе эскалации боевых действий.
Однако пока российский президент, по крайней мере на публике, игнорирует рану, нанесенную его стране.
Тем временем Украина утверждает, что, в отличие от России, не имеет неограниченных запасов призывников для отправки на фронт.
А президент Зеленский неустанно просит Запад о дополнительных системах ПВО и о разрешении бить западным оружием по военным целям на российской территории. Он утверждает, что это сейчас имеет решающее значение — поскольку Киев воюет и внутри страны, и за ее пределами.
Мы оставляем тренировочный лагерь и украинских бойцов, которые после учений устало лежат на земле — у многих в руках бутылка с водой и сигарета.
Ростислав, мечтающий вернуться в родную Одессу, считает, что Зеленский абсолютно прав.
«Россияне могут достать до нашей территории дальнобойным оружием, а у нас такого оружия нет, чтобы достать до их территории. Мы больше не можем этого терпеть, — объясняет он. — Мы хотели бы ударить по Москве, чтобы положить конец этой грязной войне. Страдают дети и мирные люди, страдают все».
Над полем пролетела еще одна тренировочная граната. В следующий раз это будут уже не учения.
В подготовке материала принимали участие Кайла Херрманнсен и Анастасия Левченко.