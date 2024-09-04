"Можем дойти до Москвы и покажем, что такое Украина". Репортаж Би-би-си из тренировочного лагеря ВСУ

Он разворачивается и уносится по дорожке, оставляя позади огромный шлейф пыли медного цвета.

«Тех российских бойцов, которые сдавались, мы брали в плен. А тех, что нападали на нас, мы убивали», — рассказывает украинский командир с позывным «Шторм».

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Его 22-я механизированная бригада первой вошла на территорию России: «Мы зашли далеко в Курскую область. Были как передовой отряд. На чужой земле чувствовали себя иностранцами. Не у себя дома».

Отец пятерых детей, с пятью высшими образованиями, «Шторм» отбрасывает заметную тень в густом лесу. Это великан с седой бородкой и военными татуировками, которые не прикрывает армейское снаряжение и бронежилет.

«Это мы там», — говорит он, показывая нам видео на своем телефоне, где БТР мчится по российскому селу.

«Каково это — воевать с русскими на их земле?» — спрашиваю я.

«Я переживал за себя, за свою группу, за своих бойцов, за всех. Конечно, было страшно», — отвечает он.

Солдаты ВСУ Фото: BBC

Как и все украинские военные, с которыми я встречался, «Шторм» по понятным причинам не хочет делиться какой-либо оперативной информацией, которая может помочь россиянам.

Поэтому на мой вопрос, знает ли он, как долго пробудет на российской территории, дает прогнозируемо пространный и патриотический ответ, но без подробностей.