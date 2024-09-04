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Фото Ночной удар российскими ракетами по Львову: два человека погибли

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Ракетный удар по Львову
Ракетный удар по Львову Фото: Андрей Садовой/Telegram

В ночь на среду Россия вновь нанесла массированный удар ракетами и беспилотниками по нескольким украинским регионам. В результате обстрела Львова как минимум два человека погибли и 17 получили ранения, сообщает BBC.

Среди пострадавших есть двое детей, 10 и 15 лет, сообщил мэр Львова Андрей Садовой.

По последним данным, 15 взрослых госпитализированы, пятеро находятся в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, около 05:40 по местному времени над Львовом пролетели несколько ракет, после чего были слышны очень громкие взрывы и поднялось зарево. Перед этим глава Львовской обладминистрации Максим Козицкий сообщал об угрозе удара гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Городские власти тоже предупредили, что над городом зафиксирована ракета этого типа.

Мэр города писал, что из-за удара загорелись жилые дома в районе главного вокзала. Из-за обстрела в среду отменена работа двух школ.

Фото: Андрей Садовой/Telegram

Также известно, что Львов атаковали российские беспилотники.

Кроме того, сообщалось о взрывах в Сумах и Киеве. Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Воздушные силы ВСУ зафиксировали на Западной Украине несколько групп российских крылатых ракет, в частности, они двигались в направлении Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Хмельницкой областей.

Вооруженные силы Польши сообщили, что из-за очередной атаки на Украину в воздух были подняты польские военные самолеты. 

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