Процесс выдвижения кандидатов на пост комиссаров ЕС завершился, и теперь председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен предстоит распределить между ними портфели. Затем кандидатов должен утвердить Европарламент.
Домбровскису в новой Еврокомиссии могут доверить вопросы восстановления Украины
Как сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники, фон дер Ляйен склоняется к тому, чтобы сохранить и в новом составе Еврокомиссии четыре поста вице-президентов.
Планируется, что итальянец Раффаэле Фито, представляющий национальную консервативную партию Fratelli d'Italia, будет отвечать за экономику и план экономического восстановления, испанская социалистка Тереза Рибера - за борьбу с изменением климата, французский либерал Тьерри Бретон - за промышленность и стратегическую автономию, а консерватор из Латвии Валдис Домбровскис - за расширение ЕС и восстановление Украины.
Но сначала фон дер Лайен надеется заставить некоторые государства-члены поменять своих кандидатов-мужчин на женщин, чтобы обеспечить гендерный баланс в новом составе Еврокомиссии.
Как сообщалось, в настоящее время среди кандидатов в еврокомиссары всего восемь женщин.
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