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Домбровскису в новой Еврокомиссии могут доверить вопросы восстановления Украины

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Валдис Домбровскис
Валдис Домбровскис Фото: Reuters/ScanPix

Процесс выдвижения кандидатов на пост комиссаров ЕС завершился, и теперь председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен предстоит распределить между ними портфели. Затем кандидатов должен утвердить Европарламент.

Как сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники, фон дер Ляйен склоняется к тому, чтобы сохранить и в новом составе Еврокомиссии четыре поста вице-президентов.

Планируется, что итальянец Раффаэле Фито, представляющий национальную консервативную партию Fratelli d'Italia, будет отвечать за экономику и план экономического восстановления, испанская социалистка Тереза Рибера - за борьбу с изменением климата, французский либерал Тьерри Бретон - за промышленность и стратегическую автономию, а консерватор из Латвии Валдис Домбровскис - за расширение ЕС и восстановление Украины.

Но сначала фон дер Лайен надеется заставить некоторые государства-члены поменять своих кандидатов-мужчин на женщин, чтобы обеспечить гендерный баланс в новом составе Еврокомиссии.

Как сообщалось, в настоящее время среди кандидатов в еврокомиссары всего восемь женщин.

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