Участницу Олимпиады-2024 облили бензином и подожгли

Вернувшись домой с двумя детьми, Чептегей поссорилась со своим партнёром Диксоном Ндиемой. Мужчина облил спортсменку бензином и поджёг её. При этом мужчина также серьёзно пострадал.

По данным местной полиции, инцидент произошёл в воскресенье, 1 сентября, на западе Кении. Бегунья купила там землю и построила дом недалеко от границы с родной Угандой, чтобы быть ближе к спортивным тренировочным центрам Кении.

Соседи пострадавшей утверждают, что перед инцидентом слышали, как молодые люди ссорились из-за земли, на которой был построен дом. Именно соседи потушили пламя и доставили пострадавших в больницу. Чептегей находится в больнице с ожогами 75 процентов тела.

На Играх в Париже 33-летняя Чептегей приняла участие в марафоне, где заняла 44-е место. От обладательницы золотой медали Сифан Хассан из Нидерландов она отстала на 9 минут 19 секунд.

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