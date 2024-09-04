Учителей со следующего года обяжут проходить курс сексуального воспитания детей

Курс предусмотрен для всех учителей, включая преподавателей физкультуры. Обучение будет проводиться дистанционно, курс рассчитан на 16 часов.

В настоящее время этот курс одобрен Латвийским университетом (ЛУ), но должен пройти рецензирование внешними рецензентами. Ожидается, что он будет готов к январю 2025 года и тогда станет доступен для самых активных учителей, которые захотят пройти его до того, как он станет обязательным.

Министерство образования подчеркивает, что этот курс обязателен для всех учителей, поскольку никогда не знаешь, какому именно учителю ребенок решит довериться. Важно, чтобы каждый учитель знал основы по ряду вопросов и умел общаться с ребенком.

Обучение будет включать в себя темы взаимоотношений, ценностей, гендерной осведомленности, насилия и безопасности, а также навыки, касающиеся здоровья и благополучия, человеческого тела и развития, сексуальности и сексуального поведения, сексуального и репродуктивного здоровья.

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