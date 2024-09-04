36-летний латвийский параспортсмен Рихард Сникус на лошади King of the Dance во вторник завоевал золотую медаль на соревнованиях Паралимпийских игр в Париже в группе Grade I, впервые став паралимпийским чемпионом. Отмечая успех Рихарда, LTV опубликовало историю жизни параспортсмена, которую он когда-то доверил программе Dzīvei nav melnraksta.
"Родители не верили в меня". Трогательная история жизни паралимпийского чемпиона Рихарда Сникуса
Когда Рихард родился, ему поставили диагноз ДЦП. Мама, не сумев смириться с этим, бросила Рихарда, передав его на воспитание своей семье. "Меня воспитывали бабушка и дедушка, потому что мои настоящие родители ушли, когда узнали, что у меня церебральный паралич. Я вроде как знаю об этом все время и особо не переживаю, потому что, очевидно, такой была судьба. Я на самом деле никогда не хотел увидеть родителей, потому что они бросили меня, не поверили в меня. Но я бы их поблагодарил за то, что они оставили меня бабушке и дедушке и подарили мне такую судьбу".
Рихард пишет, что мало что помнит из своего детства. Он знает, что его бабушка и дедушка много занимались с ним и воспринимали его как обычного, нормального человека: "Без моих бабушки и дедушки я бы не стал тем, кем я являюсь сегодня. То, что они вложили в меня, непостижимо. Одним "спасибо" я их никогда не смогу отблагодарить. А также мою сестру Элину. Понимая, что у меня была большая мотивация развиваться, становиться здоровее, я это сделал. Я также знаю, что мог нормально говорить в раннем возрасте, но никто не знает, что в какой-то момент произошло с моими речевыми навыками. Я думаю, что это, скорее, ошибка моей мамы, чем врачей, потому что она не слушала докторов и много развлекалась, зная, что вот-вот родит меня.
"Я думаю, что у каждого человека своя судьба и винить кого-то в случившемся неправильно", - говорит Рихард.
Он учился в начальной школе Балдоне и там же окончил среднюю школу. Высшее образование по программированию получил в Юрмале. "Поначалу это было странно, но со временем все привыкли, и, как кто-то сказал, дети в школе подстраивались под меня, а не наоборот. Ко мне относились так же, как и к другим ученикам", - делится своими воспоминаниями Рихард.
Теперь он паралимпийский чемпион. Как все началось? "Я начал заниматься верховой ездой случайно. Мои бабушка и дедушка хотели, чтобы я еще больше поправил свое здоровье, а рядом с домом есть конюшни". Сначала Рихард около двух лет ходил к лошадям на иппотерапию - метод реабилитации посредством адаптивной верховой езды.
После этого он начал делать больше верхом на лошади. "Я стал более независимым, и тренер заметила, что я могу больше, и так все и началось".
На Паралимпийских играх в Токио Сникус и King of the Dance завоевали серебряные медали в обеих дисциплинах. После успеха в этом интервью он был скромен, сказав, что хотел бы иметь ту же мотивацию, что и в детстве, потому что ему хотелось бы добиться большего успеха. Рихард был доволен своим выступлением, но в глубине души знал, что способен на большее.
И вот ему это удалось - 3 сентября он завоевал золотую медаль на соревнованиях Паралимпийских игр в Париже в группе Grade I, впервые став паралимпийским чемпионом.
Полную версию интервью с Рихардом, впервые опубликованную в 2020 году, смотрите ниже в программе Dzīvei nav melnraksta.
Паралимпийские игры в Париже пройдут до 8 сентября, когда латвийцы стартуют в легкой атлетике, паралимпийском заезде, велопробеге, плавании и стрельбе.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!