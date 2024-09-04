"Родители не верили в меня". Трогательная история жизни паралимпийского чемпиона Рихарда Сникуса

Когда Рихард родился, ему поставили диагноз ДЦП. Мама, не сумев смириться с этим, бросила Рихарда, передав его на воспитание своей семье. "Меня воспитывали бабушка и дедушка, потому что мои настоящие родители ушли, когда узнали, что у меня церебральный паралич. Я вроде как знаю об этом все время и особо не переживаю, потому что, очевидно, такой была судьба. Я на самом деле никогда не хотел увидеть родителей, потому что они бросили меня, не поверили в меня. Но я бы их поблагодарил за то, что они оставили меня бабушке и дедушке и подарили мне такую ​​судьбу".

Рихард пишет, что мало что помнит из своего детства. Он знает, что его бабушка и дедушка много занимались с ним и воспринимали его как обычного, нормального человека: "Без моих бабушки и дедушки я бы не стал тем, кем я являюсь сегодня. То, что они вложили в меня, непостижимо. Одним "спасибо" я их никогда не смогу отблагодарить. А также мою сестру Элину. Понимая, что у меня была большая мотивация развиваться, становиться здоровее, я это сделал. Я также знаю, что мог нормально говорить в раннем возрасте, но никто не знает, что в какой-то момент произошло с моими речевыми навыками. Я думаю, что это, скорее, ошибка моей мамы, чем врачей, потому что она не слушала докторов и много развлекалась, зная, что вот-вот родит меня.