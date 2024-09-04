Лето продолжается: в четверг потеплеет до +28 градусов

Небо будет преимущественно ясным, осадков не ожидается. Ночью и утром местами возможен туман.

Ночью подует слабый восточный ветер, а температура воздуха составит +11...+18 градусов. Днем ожидается слабый и умеренный восточный, северо-восточный ветер, воздух прогреется до +23...+28 градусов.

В Риге температура воздуха ночью составит +18 градусов в центре и +14...+17 в пригородах. Днем температура повысится до +26...+27 градусов.

Галерея: Погода в Латвии

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