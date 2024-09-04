Фото В доме под Лудзой обнаружили марихуану, оружие и нелегальный алкоголь

В среду, 28 августа, сотрудники полиции изъяли у мужчины 1991 года рождения 300 граммов высушенной и 200 граммов невысушенной марихуаны. Ранее задержанный уже попадал в поле зрения полиции за аналогичные уголовные преступления.

В ходе обыска полицейские также изъяли одноствольное охотничье ружье, малокалиберное ружье, 44 патрона, 80 литров алкоголя неизвестного происхождения и устройство для производства алкоголя.

Правоохранители задержали мужчину и отвезли его в изолятор. После допроса он вернулся к себе домой.

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В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело за незаконный посев или выращивание растений, содержащих наркотические или психотропные вещества. За это мужчине грозит до двух лет лишения свободы, временное лишение свободы, пробационный надзор, общественные работы либо штраф.

В полиции напоминают, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении уголовного преступления не будет доказана в соответствии с законом.

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