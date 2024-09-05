Участница олимпийского марафона угандийская бегунья Ребекка Чептегеи 3 сентября попала в больницу с ожогами 75% тела. Как оказалось, в ходе ссоры бойфренд Чептегеи вылил на нее канистру бензина, а затем поджег, пишет Rus.Postimees.
Участница Олимпиады-2024, которую облили бензином и подожгли, умерла в больнице
Инцидент произошел в доме 33-летней спортсменки.
Пострадавшую немедленно доставили в больницу, но усилия медиков по спасению ее жизни не увенчались успехом.
Сегодня Федерация легкой атлетики Уганды на своей странице в соцсети Х сообщила о смерти Ребекки Чептегеи.
"Мы глубоко опечалены кончиной нашей спортсменки Ребекки Чептегеи, которая трагически стала жертвой домашнего насилия. Мы осуждаем такие акты и призываем к справедливости. Пусть ее душа покоится с миром", - говорится в сообщении.
Чептегеи на Олимпийских играх в Париже заняла 44-е место в марафоне.
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