В четверг, 5 сентября, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) и бывший легендарный футболист Андрей Шевченко посетил Латвию. Во время встречи Шевченко не только подписал договор о сотрудничестве с Латвийской федерацией футбола (ЛФФ), но также раздавал автографы всем желающим и ответил на вопросы журналистов.

"Мой отец из Украины, у меня там много родственников. Я был большим фанатом сборной Украины и Шевченко как игрока. Валерий Лобановский был моим кумиром как тренер, который воспитал трёх обладателей "Золотого мяча". Это большой день для ЛФФ принимать такого важного гостя", - сказал на встрече Ляшенко.

Шевченко поблагодарил всех собравшихся, отметив гостеприимство нашей страны.

"Я как никогда чувствую себя дома. Вы настоящие друзья, спасибо вам за всё. Очень приятно видеть украинских детей. Вижу тут также военных, вас я тоже хочу поблагодарить за то, что вы защищаете нашу Украину".

Отвечая на вопрос TVNET+ о том, с чем у него ассоциируется Латвия, бывший футболист назвал...