Видео Заперты в квартире. Пенсионеры живут в доме, неприспособленном для их нужд

Восемь лет назад у Александра случился инсульт, с тех пор состояние его здоровья только ухудшилось. Ему присвоена 1 группа инвалидности.

После операции на бедре Сильвии также трудно ходить, двое стариков передвигаются по квартире с тростью.

Инвалидная коляска Александра стоит на лестничной клетке, но ею нельзя воспользоваться, поскольку невозможно выйти из дома. Сильвия тоже выбирается из квартиры с трудом.

Самое большое желание пожилых людей - обустроить лестничную клетку согласно своим потребностям. Они обратились к старшему дома, но безрезультатно.

Программа обратилась к управляющему домом, но его представитель сказал, что не слышал о нуждах пожилых людей.

Квартира принадлежит пожилой паре, поэтому в строительной инспекции просят обратиться к управляющему дому.

И управляющий, и муниципалитет обещают, что постараются найти решение, которое облегчит жизнь пожилым людям.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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