Чт, 5.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs

Видео Заперты в квартире. Пенсионеры живут в доме, неприспособленном для их нужд

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото
Многоквартирный дом. Иллюстративное фото Фото: Maksim Safaniuk/Shutterstock

Пожилая пара Сильвия и Александр никогда не задумывались о переезде из своего родного города - Лудзы. Они живут в квартире на первом этаже многоквартирного дома уже более 30 лет, но в последние годы чувствуют себя запертыми в ней, сообщает программа Bez Tabu.

Восемь лет назад у Александра случился инсульт, с тех пор состояние его здоровья только ухудшилось. Ему присвоена 1 группа инвалидности.

После операции на бедре Сильвии также трудно ходить, двое стариков передвигаются по квартире с тростью.

Инвалидная коляска Александра стоит на лестничной клетке, но ею нельзя воспользоваться, поскольку невозможно выйти из дома. Сильвия тоже выбирается из квартиры с трудом.

Самое большое желание пожилых людей - обустроить лестничную клетку согласно своим потребностям. Они обратились к старшему дома, но безрезультатно.

Программа обратилась к управляющему домом, но его представитель сказал, что не слышал о нуждах пожилых людей.

Квартира принадлежит пожилой паре, поэтому в строительной инспекции просят обратиться к управляющему дому.

И управляющий, и муниципалитет обещают, что постараются найти решение, которое облегчит жизнь пожилым людям.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх