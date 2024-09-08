С 1 июля вступили в силу изменения, которые предусматривают, что с июля управляющие пенсионными средствами наконец смогут консультировать своих клиентов о том, выбрали ли люди инвестиционный план, соответствующий их возрасту. Более 60% людей в настоящее время имеют пенсионные планы, не соответствующие их возрасту, и им об этом просто никто не говорит. Подробнее об этих изменениях TVNET+ рассказала член правления SEB Life and Pension Baltic SE Кристине Ломановска.

Уже сейчас совершенно понятно, что пенсии 1-го и 2-го уровня будет недостаточно для поддержания хотя бы близкого к привычному предпенсионному уровня жизни.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (OECD), так называемая замещаемость пенсий составит чуть выше 50% для новых участников пенсионной системы, приступивших к работе в 2022 году. То есть только половину обычного дохода.

Однако достичь этих 50% тоже необходимо. Поэтому я однозначно рекомендую всем в первую очередь позаботиться об основном - своих пенсионных накоплениях 2-го уровня. Во-первых...