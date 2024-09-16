"Больше, чем теннис, я люблю сладкое". 10 вопросов Дарье Семенистой

RUS TVNET попросил Дарью закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:

1. В свой день рождения... я буду на турнире и напрочь забуду про свой день рождения.

2. ⁠Больше, чем теннис, я люблю... сладкое. Не могу жить без шоколада, и, сколько бы ни пыталась улучшить своё питание, не получается убрать из жизни шоколад.

3. ⁠Меня смешит... когда люди делают ставки на женскую пару в теннисе. По мне, это самое непредсказуемое, что есть в теннисе.

4. ⁠В школе я любила... географию, литературу и иностранные языки, а ненавидела математику, химию и физику.

5. ⁠Моё любимое место в Латвии... это тихий центр в Риге. Обожаю проводить там время, особенно летом.

6. ⁠До конца года я хочу... выиграть ещё один титул.

7. ⁠Я не умею... готовить. От слова "совсем".

8. ⁠Я мечтаю побывать... на Гавайях. Никогда там не была.

9. ⁠Мне никогда не понять... как великие спортсмены возвращаются в профессиональный спорт после паузы (создание семьи, например) с ещё большей мотивацией и рвением, хотя у них уже есть все величайшие победы. Возможно, я пойму и поменяю своё мнение лет через десять.

10. ⁠Я боюсь... что буду в будущем жалеть о том, что сейчас слишком мало времени провожу с семьёй. Из-за постоянных турниров дома бываю очень редко, хоть и стараюсь приезжать при любой возможности.

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