Сегодня, 16 сентября, свой 22-й день рождения отмечает латвийская профессиональная теннисистка, вторая ракетка Латвии Дарья Семенистая.
"Больше, чем теннис, я люблю сладкое". 10 вопросов Дарье Семенистой
RUS TVNET попросил Дарью закончить 10 предложений. Вот что из этого вышло:
1. В свой день рождения... я буду на турнире и напрочь забуду про свой день рождения.
2. Больше, чем теннис, я люблю... сладкое. Не могу жить без шоколада, и, сколько бы ни пыталась улучшить своё питание, не получается убрать из жизни шоколад.
3. Меня смешит... когда люди делают ставки на женскую пару в теннисе. По мне, это самое непредсказуемое, что есть в теннисе.
4. В школе я любила... географию, литературу и иностранные языки, а ненавидела математику, химию и физику.
5. Моё любимое место в Латвии... это тихий центр в Риге. Обожаю проводить там время, особенно летом.
6. До конца года я хочу... выиграть ещё один титул.
7. Я не умею... готовить. От слова "совсем".
8. Я мечтаю побывать... на Гавайях. Никогда там не была.
9. Мне никогда не понять... как великие спортсмены возвращаются в профессиональный спорт после паузы (создание семьи, например) с ещё большей мотивацией и рвением, хотя у них уже есть все величайшие победы. Возможно, я пойму и поменяю своё мнение лет через десять.
10. Я боюсь... что буду в будущем жалеть о том, что сейчас слишком мало времени провожу с семьёй. Из-за постоянных турниров дома бываю очень редко, хоть и стараюсь приезжать при любой возможности.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!