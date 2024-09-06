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Видео В Плявниеках горит ангар, работают более 30 пожарных, жителей просят закрыть окна

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Фото очевидца
Фото очевидца Фото: Aculiecinieka foto

В пятницу в одном из ангаров в столичном микрорайоне Плявниеки произошел пожар, поэтому жителей района призывают закрыть окна, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

Около часа дня пожарные получили вызов на улицу Мейрану, где загорелся ангар.

На данный момент около 30 пожарных на девяти транспортных средствах работают на месте происшествия.

В связи с сильным задымлением VUGD призывает жителей района закрыть окна и по возможности перекрыть вентиляцию.

Тем временем предприятие Rīgas satiksme сообщает, что из-за происшествия остановлено движение автобусов 13-го маршрута в обоих направлениях.

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