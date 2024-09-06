В пятницу в одном из ангаров в столичном микрорайоне Плявниеки произошел пожар, поэтому жителей района призывают закрыть окна, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).
Видео ⟩ В Плявниеках горит ангар, работают более 30 пожарных, жителей просят закрыть окна
Около часа дня пожарные получили вызов на улицу Мейрану, где загорелся ангар.
На данный момент около 30 пожарных на девяти транспортных средствах работают на месте происшествия.
В связи с сильным задымлением VUGD призывает жителей района закрыть окна и по возможности перекрыть вентиляцию.
Тем временем предприятие Rīgas satiksme сообщает, что из-за происшествия остановлено движение автобусов 13-го маршрута в обоих направлениях.
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