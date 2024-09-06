Видео Лазейка в законе? Полиция не оштрафовала мотоциклиста, который хвастался быстрой ездой в TikTok

В редакцию Bez Tabu обратилась женщина и попросила не называть ее имени. Она прислала в программу видеоролик, который был опубликован в социальной сети TikTok.

На нем запечатлен мотоциклист, мчащийся на чрезвычайно опасной скорости. Сумасшедшую поездку заснял пассажир мотоцикла, держась одной рукой, чтобы не упасть, другой - держа телефон и снимая. На видео также виден спидометр, показатель которого показывает, что двухколесный транспорт двигался со скоростью, несовместимой со здравым смыслом.

Женщина рассказала программе, что этот мотоциклист прославился своими действиями на дорогах общего пользования. Видео снято в Латгале, в Балвском крае.

Причиной, по которой женщина показала программе это видео, является тот факт, что сотрудники Государственной полиции "отшили" ее, когда она обратилась к правоохранителям с требованием привлечь мотоциклиста к ответственности. Хотя личность водителя известна и полиция видела видео, мотоциклист не был наказан за превышение скорости.