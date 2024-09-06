В Латгале мотоциклист мчался по шоссе с огромной скоростью - не менее 180 км/ч. Сидевший сзади пассажир снимал это весьма опасное "развлечение" на свой телефон, в кадре также был виден спидометр. Видео было опубликовано в социальных сетях. Женщина сообщила об этом безумии в полицию, показав правоохранителям видео, однако полиция не наказала мотоциклиста. В вопросе разбиралась программа Bez Tabu.
Видео ⟩ Лазейка в законе? Полиция не оштрафовала мотоциклиста, который хвастался быстрой ездой в TikTok
В редакцию Bez Tabu обратилась женщина и попросила не называть ее имени. Она прислала в программу видеоролик, который был опубликован в социальной сети TikTok.
На нем запечатлен мотоциклист, мчащийся на чрезвычайно опасной скорости. Сумасшедшую поездку заснял пассажир мотоцикла, держась одной рукой, чтобы не упасть, другой - держа телефон и снимая. На видео также виден спидометр, показатель которого показывает, что двухколесный транспорт двигался со скоростью, несовместимой со здравым смыслом.
Женщина рассказала программе, что этот мотоциклист прославился своими действиями на дорогах общего пользования. Видео снято в Латгале, в Балвском крае.
Причиной, по которой женщина показала программе это видео, является тот факт, что сотрудники Государственной полиции "отшили" ее, когда она обратилась к правоохранителям с требованием привлечь мотоциклиста к ответственности. Хотя личность водителя известна и полиция видела видео, мотоциклист не был наказан за превышение скорости.
"По этой дороге ездят мои родственники и знакомые. На видео видно, как два человека едут на мотоцикле. Сидящий сзади человек снимает поездку, а водитель азартно едет по трассе на большой скорости, не менее 180 км/ч. Видео снято так, что очень хорошо виден спидометр. Получила ответ из полиции: "Сообщаем Вам, что для привлечения водителя мотоцикла к административной ответственности за превышение разрешенной скорости движения необходимо было зафиксировать его специальным устройством контроля скорости транспортного средства". На мой взгляд, видео является доказательством для привлечения к ответственности конкретного мотоциклиста, показания пассажира могут быть приняты во внимание.
На данный момент происходит так - человек может снять видео езды на большой скорости, "похвастаться" этим в соцсетях и остаться безнаказанным?" - недоумевает женщина.
В разговоре с Bez Tabu сотрудник полиции отметил, что закон "связывает руки" правоохранителям, который предусматривает, что сотрудники полиции могут наказывать, если превышение скорости фиксируется приборами контроля скорости, имеющимися у полиции.
Видеозаписи очевидцев, на которых явно видно превышение скорости, или видео, снятые самими водителями, на которых даже запечатлен спидометр, не могут считаться доказательствами, на основании которых можно наказывать, заявили в полиции.
В полиции отметили, что для того, чтобы такие видео учитывались, закон необходимо дополнить, указав, что подобные видео также являются доказательствами.
Депутат Сейма, председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин не согласен с мнением полиции. По его словам, такие видео также служат доказательством.
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Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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