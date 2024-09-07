Я уже несколько раз говорил, что в этом мире довольно немного вещей, которые могли бы меня удивить, но то и дело все равно появляется что-то новое. На этот раз таким стала новость о том, что два депутата партии "Стабильности!" не доказали знание латышского языка - один не прошел проверку, а второй на нее даже не явился.

Конечно, найдутся те, кто скажет: "Какой сюрприз!" Однако, оставив в стороне свою неприязнь к этой политической силе и ценностям, которые они представляют, у меня все же оставалась некоторая наивная надежда, что в Сейм не могут попасть люди, просто не понимающие госязык. Ну не может такого быть! Но то, что однажды сказал мне коллега, здесь, вероятно, будет уместно: "Наивность в твоем возрасте уже не красит".

Пока мы не можем утверждать про депутата Сейма от "Стабильности!" Виктора Пучкса, который уже дважды не явился на проверки Центра государственного языка (VVC). А то, что депутат Ефимий Клементьев не владеет латышским на таком уровне, чтобы вообще понимать, что написано в законопроектах, за которые он голосует, - уже неопровержимый факт.

И это заставляет задуматься не только о том, сколько еще таких депутатов, как Ефим, есть в Сейме, но и - сколько их было в Сейме раньше? Депутаты, которые просто нажимают кнопки, не понимая, что написано в законопроектах и ​​что говорят коллеги с трибуны. И именно таким образом они принимают все решения, затрагивающие жителей страны, получая за это зарплату.

Еще один трагикомический аспект этого дела - единственное, что происходит с депутатом, не сумевшим сдать экзамен по госязыку, - это то, что ММС может наложить на него штраф в размере 280 евро. И все. Если он не сдаст тест в следующий раз, после того, как ему дали время улучшить знания латышского, снова ожидается штраф той же величины.