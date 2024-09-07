Латвийский пловец получил дисквалификацию на Паралимпиаде

Семенов финишировал последним из шести спортсменов в своем предварительном заплыве, но получил дисквалификацию и остался без результата.

В финал вышли восемь из 12 спортсменов с лучшими результатами.

На своих вторых Паралимпийских играх Семенов финишировал девятым на дистанции 200 метров комплексным плаванием и 50 метров вольным стилем, а своего лучшего результата добился на дистанции 100 метров на спине, заняв седьмое место.

На Паралимпийских играх в Токио он занял восьмое место на дистанции 50 метров на спине.

Напомним, в субботу в 13:34 латвийский спортсмен Рихард Сникус на лошади King of the Dance стартовал на Паралимпийских играх в Париже в соревнованиях по верховой езде вольным стилем.

Во вторник он стал чемпионом Паралимпийских игр в группе Grade I.

На Паралимпийских играх в Токио Сникус с King of the Dance завоевал серебряную медаль в обеих этих дисциплинах.

Паралимпийские игры в Париже завершатся 8 сентября.

На Паралимпийских играх представлены 22 вида спорта, в которых соревнуются около 4400 спортсменов.

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