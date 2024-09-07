Еще одно золото! Наездник Сникус победил в вольном стиле на Паралимпиаде в Париже

Выступление Сникуса и и King of the Dance было оценено в 82,487%.

Второе место заняла итальянка Сара Морганти с лошадью Mariebelle, получившая 80,694%, а третье - британка Мари Дурвард-Акхерст с Athene Lindebjerg, получившая 77,747%.

Сникус начал соревнования седьмым в группе из восьми спортсменов.

Во вторник, 3 сентября, Сникус завоевал золотую медаль в индивидуальной программе, впервые став паралимпийским чемпионом.

На Паралимпийских играх в Токио Сникус и King of the Dance выиграли серебряные медали в обеих этих дисциплинах.

Игры в Париже пройдут до 8 сентября, латвийцы принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике, конном спорте, велопробеге, плавании и стрельбе.

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