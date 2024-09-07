Латвийский паралимпийский спортсмен Рихард Сникус на лошади King of the Dance в субботу завоевал золотую медаль в выездке вольным стилем в группе Grade I - его второе "золото" на Паралимпийских играх в Париже.
Еще одно золото! Наездник Сникус победил в вольном стиле на Паралимпиаде в Париже
Выступление Сникуса и и King of the Dance было оценено в 82,487%.
Второе место заняла итальянка Сара Морганти с лошадью Mariebelle, получившая 80,694%, а третье - британка Мари Дурвард-Акхерст с Athene Lindebjerg, получившая 77,747%.
Сникус начал соревнования седьмым в группе из восьми спортсменов.
Во вторник, 3 сентября, Сникус завоевал золотую медаль в индивидуальной программе, впервые став паралимпийским чемпионом.
На Паралимпийских играх в Токио Сникус и King of the Dance выиграли серебряные медали в обеих этих дисциплинах.
Игры в Париже пройдут до 8 сентября, латвийцы принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике, конном спорте, велопробеге, плавании и стрельбе.
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