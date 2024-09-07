Счёт в матче был открыт на 6-й минуте усилиями армянского нападающего Вагана Бичахчяна. Также голы латвийцам забили Лукас Селараян и Эдуард Сперцян.

Кроме того, Георгию Арутюняну (Армения) и Каспару Дубре (Латвия) были засчитаны автоголы.

После матча с Арменией 10 сентября латвийцы примут Фарерские острова на стадионе "Сконто" в Риге.

На данный момент Латвия встречалась с Арменией четыре раза: сборная Латвии два раза выиграла, один раз сыграла вничью и один раз проиграла.

В первых трех сезонах Лиги наций сборная Латвии выступала в Лиге D, из которой сумела выйти в 2022 году, когда победила в группе с Молдовой, Андоррой и Лихтенштейном. В этом году сборная Латвии попала в группу С4 вместе с Северной Македонией, Арменией и Фарерскими островами. У команды в группе запланировано шесть игр, в которых каждый соперник встретится дома и на выезде. Все игры пройдут осенью 2024 года с сентября по ноябрь.

Победитель группы попадет в лигу B, а вот обладателю последнего места придется участвовать в плей-офф, чтобы сохранить место в лиге C.

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