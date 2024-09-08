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Andrejs Timofejevs

Видео Архивные кадры: когда-то полиция снимала с машин нарушителей номерные знаки

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Архивные кадры: когда-то полиция снимала с машин нарушителей номерные знаки
Архивные кадры: когда-то полиция снимала с машин нарушителей номерные знаки Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" video.

Осенью будет программе Zebra отметит свое 30-летие, поэтому начиная с сентября передача еженежельно будет показывать зрителям по одному из старых сюжетов. На этой неделе внимание уделили проблемам дорожного движения в 1994 году.

"Посмотрите и подумайте, что изменилось и улучшилось за это время", - призывает ведущий передачи Паул Тимротс.

Двадцать лет назад программа рассказала о "мистическом месте" в Риге, где с автомобилей исчезали номерные знаки. Оказалось, что это был способ полиции наказать водителей, припарковавших машины на пешеходном тротуаре.

Один из полицейских в сюжете 30-летней давности рассказал, что изымать номерные знаки было приказом начальства.

Этот метод вызвал разногласия между полицией, CSDD, прокуратурой и гордумой. Так, в CSDD указали, что одна из целей службы - добиться, чтобы на улицах страны не было бы ни одного автоомбиля без регистрационных номеров, а штраф за езду без такового - довольно велик.

С этим была согласна и тогдашний прокурор Генпрокуратуры Анита Мейстаре.

Сам ведущий рассказал, что в тот момент это было жестом отчаяния со строны полиции, т.к. возможности эвакуировать неправильно припаркованный автомобиль в те времена еще не было.

Видео: Сюжет передачи Zebra (на латышском языке)

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