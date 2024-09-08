Жара продолжается и в понедельник: потеплеет до +27

Будет дуть восточный, юго-восточный ветер от слабого до умеренного, во второй половине дня в Курземе - порывистый.

В Риге днем будет светить солнце, осадков не ожидается. Восточный, юго-восточный ветер будет слабым до умеренного, воздух прогреется до +25…+27 градусов.

Как сообщалось, по-летнему теплая и солнечная погода сохранится в Латвии до середины следующей недели.

В начале недели сохранится солнечная, теплая погода и легкий ветер. По ночам будет +13...+18 градусов, днем - от +21 до +26 градусов.

В середине недели ожидаются дожди, ветер повернет с запада, станет немного прохладнее.

Так, уже в четверг в Риге температура может быть ниже +20 градусов.

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