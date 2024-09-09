Много музыки, огней и дождя. В Париже завершились летние Паралимпийские игры

Продажи билетов на состязания паралимпийцев побили все рекорды: было продано почти 2,5 млн билетов, более 90% из них — местной публике.

Рейтинги ТВ-трансляций французских каналов с арен Паралимпиады также были небывало высокими.

Специалисты напрямую связывают успех паралимпийской сборной Франции, которая значительно улучшила свой результат по сравнению с Токио, с поддержкой на стадионах и в прессе.

На Играх в Токио Франция заняла 14-е место в медальном зачете с 55 медалями (11 золотых), на домашних Играх у хозяев — восьмая строчка с 75 наградами (19 золотых).

Гимн Франции на церемонии закрытия решили исполнить на трубе Фото: Getty Images

Воздушный шар с Олимпийским огнем эффектно взмыл над Парижем 26 июля на церемонии открытия Олимпиады, но пришло время его погасить.

Частичку огня принесли в специальной колбе французской спортсменке в паралимпийском виде спорта бочча (разновидность игры с мячом) Орели Обер, и она просто его задула.

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Следующие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. В качестве символической передачи эстафеты 37-летняя звезда Бродвея Али Стокер исполнила гимн США.

В двухлетнем возрасте она пережила автомобильную аварию, получила повреждения позвоночника и всю жизнь прикована к инвалидному креслу.

Али — первая певица в коляске, попавшая на бродвейскую сцену. Она активно участвует в различных кампаниях по повышению осведомленности о церебральном параличе.

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Принять право проведения следующей Олимпиады в Париж также прибыла мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Над стадионом "Стад де Франс" подняли флаг США Фото: Getty Images

Завершил церемонию закрытия летних Паралимпийских игр в Париже масштабный прощальный салют.

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