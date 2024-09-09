Пн, 9.09.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs

Много музыки, огней и дождя. В Париже завершились летние Паралимпийские игры

CopyMessenger Telegram Whatsapp
BBC
Фото: BBC News

​В Париже прошла красочная церемония закрытия XVII летних Паралимпийских игр. На "Стад де Франс" собралось почти 4,5 тысячи спортсменов из 168 делегаций.

По словам организаторов, церемонию они задумывали как большую вечеринку, полную огней и музыки. Для этого они пригласили 24 французских музыкантов.

Фото: Getty Images
Организаторы не обманули — огней действительно было много: специалисты по лазерным шоу припасли удивительные трюки
Организаторы не обманули — огней действительно было много: специалисты по лазерным шоу припасли удивительные трюки Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

На церемонии закрытия Игр команды традиционно идут в произвольном порядке, в отличие от строгой алфавитной последовательности, принятой на открытии.

Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Фото: Getty Images

Организаторам снова немного не повезло с погодой: дождь вмешался в церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и также пошел на закрытии Паралимпиады.

Фото: AFP
Сборная США предусмотрительно запаслась дождевиками
Сборная США предусмотрительно запаслась дождевиками Фото: Getty Images

В медальном зачете по итогам Паралимпиады лидером стал Китай с 94 золотыми медалями, на втором месте Британия, на третьем — США. Пятерку замыкают Нидерланды и Бразилия.

Украина — на седьмом месте, следом идет Франция.

По общему числу медалей Великобритания повторила успех прошлой Паралимпиады в Токио, но в этот раз завоевала больше золотых наград.

В парижских Паралимпийских играх также приняли участие 88 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом.

Это значительно больше, чем число россиян на Олимпиаде-2024, куда были допущены всего 15 человек.

Украинские спортсмены
Украинские спортсмены Фото: Getty Images

Эксперты отмечают, что организаторы Игр в Париже значительно повысили планку проведения соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями.

Продажи билетов на состязания паралимпийцев побили все рекорды: было продано почти 2,5 млн билетов, более 90% из них — местной публике.

Рейтинги ТВ-трансляций французских каналов с арен Паралимпиады также были небывало высокими.

Специалисты напрямую связывают успех паралимпийской сборной Франции, которая значительно улучшила свой результат по сравнению с Токио, с поддержкой на стадионах и в прессе.

На Играх в Токио Франция заняла 14-е место в медальном зачете с 55 медалями (11 золотых), на домашних Играх у хозяев — восьмая строчка с 75 наградами (19 золотых).

Гимн Франции на церемонии закрытия решили исполнить на трубе
Гимн Франции на церемонии закрытия решили исполнить на трубе Фото: Getty Images

Воздушный шар с Олимпийским огнем эффектно взмыл над Парижем 26 июля на церемонии открытия Олимпиады, но пришло время его погасить.

Частичку огня принесли в специальной колбе французской спортсменке в паралимпийском виде спорта бочча (разновидность игры с мячом) Орели Обер, и она просто его задула.

Фото: Getty Images

Следующие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. В качестве символической передачи эстафеты 37-летняя звезда Бродвея Али Стокер исполнила гимн США.

В двухлетнем возрасте она пережила автомобильную аварию, получила повреждения позвоночника и всю жизнь прикована к инвалидному креслу.

Али — первая певица в коляске, попавшая на бродвейскую сцену. Она активно участвует в различных кампаниях по повышению осведомленности о церебральном параличе.

Фото: Getty Images

Принять право проведения следующей Олимпиады в Париж также прибыла мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

Над стадионом "Стад де Франс" подняли флаг США
Над стадионом "Стад де Франс" подняли флаг США Фото: Getty Images

Завершил церемонию закрытия летних Паралимпийских игр в Париже масштабный прощальный салют.

Фото: Getty Images
BBC
КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти