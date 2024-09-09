В Париже прошла красочная церемония закрытия XVII летних Паралимпийских игр. На "Стад де Франс" собралось почти 4,5 тысячи спортсменов из 168 делегаций.
Много музыки, огней и дождя. В Париже завершились летние Паралимпийские игры
По словам организаторов, церемонию они задумывали как большую вечеринку, полную огней и музыки. Для этого они пригласили 24 французских музыкантов.
На церемонии закрытия Игр команды традиционно идут в произвольном порядке, в отличие от строгой алфавитной последовательности, принятой на открытии.
Организаторам снова немного не повезло с погодой: дождь вмешался в церемонию открытия Олимпийских игр в Париже и также пошел на закрытии Паралимпиады.
В медальном зачете по итогам Паралимпиады лидером стал Китай с 94 золотыми медалями, на втором месте Британия, на третьем — США. Пятерку замыкают Нидерланды и Бразилия.
Украина — на седьмом месте, следом идет Франция.
По общему числу медалей Великобритания повторила успех прошлой Паралимпиады в Токио, но в этот раз завоевала больше золотых наград.
В парижских Паралимпийских играх также приняли участие 88 российских спортсменов, выступавших под нейтральным флагом.
Это значительно больше, чем число россиян на Олимпиаде-2024, куда были допущены всего 15 человек.
Эксперты отмечают, что организаторы Игр в Париже значительно повысили планку проведения соревнований среди спортсменов с ограниченными возможностями.
Продажи билетов на состязания паралимпийцев побили все рекорды: было продано почти 2,5 млн билетов, более 90% из них — местной публике.
Рейтинги ТВ-трансляций французских каналов с арен Паралимпиады также были небывало высокими.
Специалисты напрямую связывают успех паралимпийской сборной Франции, которая значительно улучшила свой результат по сравнению с Токио, с поддержкой на стадионах и в прессе.
На Играх в Токио Франция заняла 14-е место в медальном зачете с 55 медалями (11 золотых), на домашних Играх у хозяев — восьмая строчка с 75 наградами (19 золотых).
Воздушный шар с Олимпийским огнем эффектно взмыл над Парижем 26 июля на церемонии открытия Олимпиады, но пришло время его погасить.
Частичку огня принесли в специальной колбе французской спортсменке в паралимпийском виде спорта бочча (разновидность игры с мячом) Орели Обер, и она просто его задула.
Следующие летние Олимпийские и Паралимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году. В качестве символической передачи эстафеты 37-летняя звезда Бродвея Али Стокер исполнила гимн США.
В двухлетнем возрасте она пережила автомобильную аварию, получила повреждения позвоночника и всю жизнь прикована к инвалидному креслу.
Али — первая певица в коляске, попавшая на бродвейскую сцену. Она активно участвует в различных кампаниях по повышению осведомленности о церебральном параличе.
Принять право проведения следующей Олимпиады в Париж также прибыла мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.
Завершил церемонию закрытия летних Паралимпийских игр в Париже масштабный прощальный салют.