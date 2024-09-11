О том, что борьба становится популярнее, говорит хотя бы тот факт, что только в Яунолайнском спортивном центре каждый день проходят целых четыре тренировки для разных возрастов.

TVNET + отправился в Яунолайне, чтобы понаблюдать за тренировкой по борьбе, а также пообщаться с тренером Фаридом Ахмедовым и его подопечными.

До сих пор очень силён стереотип о том, что единоборства, и борьба в том числе, - это не женский вид спорта. "Девочки развиваются, идут вперёд, и им нравятся такие виды спорта. Сегодня у нас в зале много девочек, и это хорошо. "Лучше пускай они здесь занимаются, чем будут дома в телефоне сидеть", - говорит Ахмедов.

Главная звезда в школе Яунолайне - это Элма Зейдлере. Её история с борьбой началась в 9-летнем возрасте - девочка захотела присоединиться к брату, который уже посещал тренировки.

Насчёт стереотипа, что борьба якобы не для женщин, у Элмы тоже есть своё мнение. "Я не знаю, что на это ответить, потому что это очень глупое заявление...