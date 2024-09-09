Латвийские паралимпийцы завоевали больше медалей, чем у Литвы и Эстонии вместе

Китайские паралимпийцы завоевали в общей сложности 94 золотые, 76 серебряных и 50 бронзовых медалей, убедительно одержав победу и по количеству наград.

Великобритания заняла второе место по медальному зачету с 49 золотыми медалями, 44 серебряными и 31 бронзовой. В свою очередь у США третье место (36 золотых, 42 серебряных и 27 бронзовых награды).

Латвия выиграла три золотые медали и одну серебряную на Паралимпийских играх 2024 года, заняв 36-е место. Наши соседи литовцы заняли 79-е место с одной бронзовой медалью, а эстонцы на этот раз остались без наград.

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