ФОТО Иранского параспортсмена из-за флага лишили золотой медали

В финале по метанию копья в группе F41 победил Бейт Сайях, поставив новый рекорд Паралимпийских игр: он метнул снаряд на расстояние 47,64 метра. Однако радость его была недолгой, сообщает FOX Sports. 37-летнего спортсмена сенсационно лишили золотой медали, так как во время соревнований он получил две желтые карточки.

Фото: Ekrānšāviņš

Свою первую желтую карточку он получил в середине матча, когда провел пальцем по шее. Судья расценил этот жест как неспортивный. Вторая карточка получена за демонстрацию запрещенного флага - черного с красной арабской вязью религиозного характера.

Демонстрация религиозного флага противоречит правилам Международного паралимпийского комитета (МПК). В результате спортсмен был дисквалифицирован.

Фото: Ekrānšāviņš

Иран подал апелляцию, но МПК не отменил своего решения.

Бейт Сайях не скрывал своего разочарования и заявил, что демонстрировал аналогичный флаг во время Игр в Токио, где он завоевал серебряную медаль.

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