«220.lv» предоставляет бесплатную доставку товаров в пакоматы

«Благодаря усилиям наших 4000 продавцов мы сформировали наиболее обширный ассортимент товаров на местной торговой платформе, объединившей как малых, так и средних продавцов товаров из стран Балтии и Финляндии. При этом, предоставляя лучшие на рынке условия по доставке товаров, мы предлагаем латвийским онлайн-покупателям именно то, в чем они нуждаются. Такой подход не только послужит опорой нашего устойчивого роста, но и положительно скажется на нашей деятельности. Мы уверены, что этот шаг поможет нам достичь целей, выдвинутых предприятием», – подчеркивает К. Озолс, добавляя, что на латвийском рынке электронной коммерции шопинг в интернете еще никогда не был таким простым и удобным.