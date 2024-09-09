С 3-го сентября торговый центр в интернете «220.lv» осуществляет бесплатную доставку товаров по всей Латвии при заказах на сумму от 20 евро. Впредь бесплатная доставка купленных на «220.lv» товаров по Латвии будет осуществляться в почтовые отделения и пакоматы «Latvijas pasts», посылочные терминалы «Itella Smartpost», пункты получения товаров «DPD» и пакоматы «Omniva». В работе продавцов на платформе Marketplace, которые отправляют товары покупателям напрямую, изменений не планируется.
«220.lv» предоставляет бесплатную доставку товаров в пакоматы
Руководитель по продажам «220.lv Marketplace» Карлис Озолс так комментирует нововведения: «Предлагая бесплатную доставку, мы делаем важный шаг к совершенствованию покупательского опыта клиентов, поднимая его на совершенно новый уровень. Покупателю гораздо удобнее забрать заказ бесплатно в ближайшем почтовом отделении или пакомате в любом городе, а не ехать за ним в пункт получения товаров. Раньше бесплатная доставка была доступна только в пунктах самовывоза «220.lv», но в будущем компания планирует сосредоточиться на бесплатной доставке в более чем 1 000 пунктов по всей Латвии, входящих в сеть посылочных терминалов наших партнеров».
Господин Озолс также добавил, что «220.lv», как ведущая платформа электронной коммерции в Латвии и Балтии, будет стремиться не только удовлетворить, но и превзойти ожидания своих клиентов. Уже сейчас ассортимент «220.lv» насчитывает более 3,5 миллионов товаров, которые предлагаются по самым низким ценам на рынке.
Marketplace работает на рынке уже 5 лет, делая более прочным сегмент электронной коммерции Латвии.
Показатели рынка электронной коммерции в Латвии еще отстают, если сравнивать с такими странами, как Германия или Великобритания, но сейчас в странах Балтии и в Финляндии происходят существенные изменения, которые положительно скажутся как на интернет-покупателях, так и на предпринимателях, выбравших данное направление в бизнесе.
«Благодаря усилиям наших 4000 продавцов мы сформировали наиболее обширный ассортимент товаров на местной торговой платформе, объединившей как малых, так и средних продавцов товаров из стран Балтии и Финляндии. При этом, предоставляя лучшие на рынке условия по доставке товаров, мы предлагаем латвийским онлайн-покупателям именно то, в чем они нуждаются. Такой подход не только послужит опорой нашего устойчивого роста, но и положительно скажется на нашей деятельности. Мы уверены, что этот шаг поможет нам достичь целей, выдвинутых предприятием», – подчеркивает К. Озолс, добавляя, что на латвийском рынке электронной коммерции шопинг в интернете еще никогда не был таким простым и удобным.
В будущем компания намерена оставаться фаворитом ценителей онлайн-покупок в Балтии и неустанно наращивать свое присутствие в Финляндии. «Предлагая бесплатную доставку, мы делаем значительный шаг к достижению этой цели. Внедрение стратегических изменений на латвийском рынке согласуется с нашей долгосрочной стратегией, которой мы следуем» – сказал господин Озолс.