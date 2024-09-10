В пятницу, 6 сентября, латвийская теннисистка Алена Остапенко в паре с украинкой Людмилой Киченок одержала победу в финале Открытого чемпионата США в парном разряде. Кем является многолетняя напарница первой ракетки Латвии?

Украинско-латвийская пара выиграла титул US Open 2024, не проиграв по ходу турнира ни одного сета. Для Киченок и Остапенко это первый мэйджор, выигранный вместе, и второй для каждой из них по отдельности.

Как оказалось, в прошлую среду украинка должна была расписаться со своим возлюбленным и сменить семейный статус, но это важное мероприятие пришлось отложить. Киченок должна была выйти замуж за своего тренера Стаса Хмарского. Он же является тренером Остапенко...