Видео Болельщики и поклонники ждут латвийских паралимпийцев у памятника Свободы

Спортсмены уже прилетели в Ригу из Франции.

Видео: Фанаты у памятника Свободы ждут паралимпийцев.

В мероприятии примут участие министр образования и науки Анда Чакша, патронесса Паралимпийского движения в Латвии Андра Левите, а также представители самоуправлений Кекавы и Сигулды, болельщики и другие гости.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, в них приняли участие примерно 4400 параспортсменов из паралимпийских комитетов 186 стран.

Латвийские спортсмены вернутся домой с несколькими наградами.

Две золотые награды на Паралимпийских играх в Париже завоевал латвийский наездник Рихард Сникус на лошади King of the Dance, Диана Круминя стала паралимпийской чемпионкой в метании копья, а Айгару Апинису досталось серебро в метании диска.

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