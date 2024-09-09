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Alexandra Nekrasova

Видео Болельщики и поклонники ждут латвийских паралимпийцев у памятника Свободы

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Скриншот из видео
Скриншот из видео Фото: Ekrānuzņēmums no video

В понедельник поздним вечером у памятника Свободы в центре Риги собрались болельщики, чтобы торжественно встретить латвийских паралимпийцев, вернувшихся домой с несколькими наградами.

Спортсмены уже прилетели в Ригу из Франции.

Видео: Фанаты у памятника Свободы ждут паралимпийцев.

В мероприятии примут участие министр образования и науки Анда Чакша, патронесса Паралимпийского движения в Латвии Андра Левите, а также представители самоуправлений Кекавы и Сигулды, болельщики и другие гости.

Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, в них приняли участие примерно 4400 параспортсменов из паралимпийских комитетов 186 стран.

Латвийские спортсмены вернутся домой с несколькими наградами.

Две золотые награды на Паралимпийских играх в Париже завоевал латвийский наездник Рихард Сникус на лошади King of the Dance, Диана Круминя стала паралимпийской чемпионкой в метании копья, а Айгару Апинису досталось серебро в метании диска.

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