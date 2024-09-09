В понедельник поздним вечером у памятника Свободы в центре Риги собрались болельщики, чтобы торжественно встретить латвийских паралимпийцев, вернувшихся домой с несколькими наградами.
Видео ⟩ Болельщики и поклонники ждут латвийских паралимпийцев у памятника Свободы
Спортсмены уже прилетели в Ригу из Франции.
Видео: Фанаты у памятника Свободы ждут паралимпийцев.
В мероприятии примут участие министр образования и науки Анда Чакша, патронесса Паралимпийского движения в Латвии Андра Левите, а также представители самоуправлений Кекавы и Сигулды, болельщики и другие гости.
Паралимпийские игры в Париже проходили с 28 августа по 8 сентября, в них приняли участие примерно 4400 параспортсменов из паралимпийских комитетов 186 стран.
Латвийские спортсмены вернутся домой с несколькими наградами.
Две золотые награды на Паралимпийских играх в Париже завоевал латвийский наездник Рихард Сникус на лошади King of the Dance, Диана Круминя стала паралимпийской чемпионкой в метании копья, а Айгару Апинису досталось серебро в метании диска.
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